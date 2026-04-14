Los analistas coinciden: a Flick "se le está poniendo cara de Xavi" tras quejarse del césped del Metropolitano y los árbitros

Hansi Flick ha aumentado sus críticas en los últimos partidos contra el arbitraje, llegando a cuestionarse el uso del VAR por el polémico penalti no pitado a Pubill en el partido de ida de los cuartos de la Champions ante el Atlético de Madrid.

En esta nueva ocasión, el alemán se ha quejado del estado del césped del Metropolitano, yendo a pedir explicaciones a un delgado de la UEFA que se encontraba en el campo en ese momento. Ya que para el entrenador estaba alto, algo que perjudica al FC Barcelona.

El periodista Manu Carreño en El Larguero de Cadena SER fue muy duro con esta situación, llegando a comparar a Flick con el exentrenador y leyenda de los cules: "Se le está poniendo cara de Xavi".

Hansi Flick adopta un discurso rebelde contra los árbitros

Y es que las quejas del alemán están siendo habituales, algo que asombra: "Es algo que me ha sorprendido, en otros me lo esperaba, pero en Hansi Flick me ha sorprendido".

La explicación que se da a este aumento de críticas es para meter más presión sobre los árbitros y que estos se vean condicionados a la hora de tomar alguna decisión: "Supongo que toda la presión que se pueda meter en la previa les viene bien a sabiendas de todo lo que hay en juego".

Hansi Flick durante el partido de Champions contra el Atlético. EFE

La tensión por la Champions es más que evidente y Miguel Martín Talavera en el mismo programa de radio, quiso reivindicar cual era la actitud del FC Barcelona cuando jugó el partido de la competición nacional: "Ganó hace apenas diez días en Liga y no hubo ninguna queja del césped".

Lo cierto es que el estado del terreno de juego en los últimos tiempos no ha estado perfecto, pero actualmente ha mejorado mucho: "El césped no es que esté mal, está mejor que cuando jugaron".

Siendo una queja que tiene que ver con la tensión que quiere generar el entrenador: "El papelón que desde el partido de ida está haciendo el Barça, que lo ha hecho con el tema arbitral hoy, lo ha rematado con el césped".

Lo cierto es que la eliminatoria sigue abierta y todo se decidirá en el campo. Más allá de las polémicas, serán los detalles durante el partido los que marquen el desenlace.

Aunque con estas quejas, lo que quiere lograr el Barcelona es generar un ruido mediático que puede afectar al árbitro a la hora de tomar alguna decisión. Algo que se espera que no ocurra en una competición de tan alto nivel como es la Champions.

Queda por ver si esta estrategia tendrá algún efecto real o si, por el contrario, acabará siendo simplemente un elemento más del ruido habitual que rodea al fútbol de élite.