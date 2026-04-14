Álvaro Arbeloa solo piensa en remontar: "Nadie que conozca al Real Madrid pensará que ganar en Alemania es ningún milagro"

El mensaje de Álvaro Arbeloa en la previa del trascendental partido de Múnich es claro: cree en la remontada. El técnico del Real Madrid compareció ante los medios de comunicación para lanzar un discurso optimista y señalar las opciones que tienen los blancos de estar en semifinales de la Champions League.

El salmantino aseguró que sabe el once inicial que sacará mañana al Allianz Arena, pero también resaltó la importancia que tendrán aquellos que arranquen el partido desde el banquillo.

Comentó que no es ningún milagro ver ganar al Real Madrid en Alemania, y repitió en varias ocasiones que su equipo está preparado para superar la prueba de Múnich.

Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa. REUTERS

A por la remontada

"El equipo está con muchas ganas, como todo el madridismo, convencido de que podemos hacerlo, de lo que representamos. Estamos preparados para un gran partido".

Motivos para la remontada

"Primero porque somos el Real Madrid. Si hay algún equipo que viene a este estadio y puede ganar somos nosotros. No nos rendimos nunca, somos el equipo de las 15 Copas de Europa, habrá jugadores que no estuvieron en la idea y que mañana estarán. Nadie sabe con certeza cuál será el resultado de mañana, pero somos el Real Madrid y volveremos con nuestro escudo o sobre él".

Plantilla corta

"Tenemos muchas opciones de jugadores que pueden jugar donde Tchouaméni. Son muchas las opciones que tenemos, estoy muy tranquilo. Sé el once que voy a sacar mañana, me da muchísima confianza, y también los que arranquen desde el banquillo. Será un partido muy largo, y los once que empiezan no serán los once que acaben, estoy con mucha confianza".

Cabeza o corazón

"Tenemos que estar a un gran nivel mental, emocional, táctico, técnico, físico. Tenemos que estar a un nivel muy grande. No nos vale estar al 99%, tenemos que dar el máximo, somos un gran equipo con grandísimos jugadores, con una gran personalidad para jugar como tenemos que jugar en un estadio así enfrente de un gran equipo que nos ganó la semana pasada y que estarán delante de su gente. Tenemos que demostrar quiénes somos".

Un milagro

"No creo que tengamos que hacer un milagro. Si el otro día ganamos no hubiese sido ninguna locura. Su portero fue el MVP y eso da una idea de las opciones que tuvimos. Somos capaces de hacer un gran partido y nadie que conozca al Real Madrid pensará que ganar aquí en Alemania es un milagro".

Miedo al Madrid

"Ellos son un gran equipo. Son uno de los equipos que nos puede mirar a los ojos perfectamente. No sé si será una final anticipada pero sí un gran partido entre dos clubes con mucha historia y que se respetan mucho. Tenemos que pensar en nosotros y en lo que podemos controlar".

Vinicius se marcha en velocidad en el partido ante el Bayern. REUTERS

Remontada en campo ajeno

"No lo hemos comentado, pero es un reto y un desafío más. La historia del Real Madrid se ha forjado a base de desafíos imposibles, y estamos dispuestos a pelear y a remontar fuera de casa".

El ambiente

"Hemos jugado muchas veces aquí y los jugadores de ellos han venido jugando en las últimas temporadas en este estadio con este gran ambiente. Son ambientes en los que los jugadores del Real Madrid se sienten a gusto y hay que disfrutar de venir a jugar en un campo como este. Son momentos en los que los jugadores del Real Madrid quieren estar y dar lo mejor de sí mismos. Saldrán a disfrutar este gran partido".

Fe en darle la vuelta

"No sé cuántos equipos del mundo pueden decir que han ganado 15 veces la Copa de Europa. Creemos que podemos hacerlo, los jugadores creen, el club cree, llevo una semana cruzándome con aficionados madridistas y no hay ni uno que diga que no cree. Nadie nos puede asegurar nada pero el Madrid dará lo mejor de sí en este campo, y con eso creemos que vamos a ganar".