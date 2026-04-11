La vida de Dani Alves (42) más allá del fútbol: predicador evangélico y empresario deportivo en números rojos

A sus 42 años, la vida de Dani Alves guarda poco parecido con la del lateral que acumuló 43 títulos y deslumbró en el Camp Nou. Tras su salida de prisión y el proceso judicial que marcó un antes y un después en su trayectoria pública, el brasileño ha emprendido un camino dual que transcurre entre la fe fervorosa y una realidad empresarial asfixiante.

Hoy, Alves se presenta ante el mundo no como un ídolo del balón, sino como un "discípulo de Cristo" y un inversor que lucha contra el balance negativo de sus cuentas.

Lejos de los focos de los estadios, Alves ha reaparecido en diversas ocasiones en la Iglesia Cristiana Elim de Girona, vinculada al movimiento pentecostal. En sus intervenciones, que se han vuelto virales, el brasileño utiliza una retórica propia de los predicadores, centrada en la redención y el testimonio personal.

Durante sus discursos, Alves ha confesado haber realizado un "pacto con Dios" durante los 14 meses que pasó en el centro penitenciario de Brians 2. Ante los fieles, el exlateral sostiene que su fe fue el ancla que le permitió resistir su tiempo en reclusión, presentándose a sí mismo como una prueba viviente del cumplimiento de las promesas divinas.

Aunque la congregación ha aclarado en comunicados que Alves no es un miembro formal del equipo pastoral, su presencia como "invitado especial" en congresos de jóvenes ha consolidado su nueva imagen pública como un hombre volcado en la religión.

Dani Alves Europa Press

Un imperio deportivo bajo la sombra de las deudas. Sin embargo, esta aparente paz espiritual contrasta con la turbulencia de su faceta como gestor. Alves, que en su momento álgido fue uno de los deportistas mejor pagados, atraviesa una delicada situación financiera.

Los informes del Registro Mercantil revelan que sus principales sociedades dedicadas al asesoramiento y la gestión de derechos de imagen están operando en números rojos.

Pérdidas multiplicadas

Sus empresas han registrado pérdidas que, según las últimas cuentas presentadas a principios de 2026, se han multiplicado hasta por cuatro respecto al ejercicio anterior.

A pesar de haber manifestado recientemente su interés por adquirir un equipo de fútbol en Portugal, la falta de liquidez y las deudas acumuladas ponen en entredicho la viabilidad de nuevos proyectos a gran escala.

A su situación económica se suma un frente abierto con su exesposa, Dinora Santana, quien ha denunciado el vaciado de cuentas y la falta de pagos en concepto de pensiones alimenticias, complicando aún más su solvencia.

La retórica de Alves ahora mezcla el mensaje cristiano con una filosofía de exaltación de la abundancia, llegando a afirmar en sus redes que "siempre fue millonario, aunque no tuviera dinero".

Esta visión optimista choca frontalmente con la realidad técnica de sus negocios.Mientras su vida personal parece haberse estabilizado tras la reconciliación con la modelo Joana Sanz y su reciente paternidad -hechos que él mismo atribuye a su entrega espiritual-, su legado empresarial se desmorona.

Dani Alves enfrenta ahora su partido más difícil: mantener la coherencia de su mensaje de fe mientras intenta reflotar un patrimonio que, tras el escándalo y la cárcel, parece haber perdido el brillo del oro para teñirse definitivamente de rojo.