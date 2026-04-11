Los analistas coinciden: es un escándalo que el VAR no avisara del penalti sobre Mbappé en el Real Madrid - Girona

El penalti no pitado sobre Kylian Mbappé en el Real Madrid - Girona

El empate a uno del Real Madrid frente al Girona, de este viernes 10 de abril en el Santiago Bernabéu, ha desatado una tormenta de críticas hacia el arbitraje tras un penalti no señalado sobre Kylian Mbappé en los minutos finales.

La jugada, ocurrida en el minuto 87, dejó al conjunto blanco a nueve puntos del Barcelona si este gana su partido del sábado, y ha unido a los principales analistas deportivos en un solo discurso: fue un error monumental que el VAR no interviniera.

En la acción polémica, Mbappé avanzó por la banda derecha y, al borde del área pequeña, recibió un codazo claro del defensa del Girona, Vitor Reis. El francés desplazó el balón para disparar con su zurda cuando el golpe en la cara le impidió finalizar la jugada.

El árbitro de campo, Alberola Rojas, no señaló la pena máxima y, crucialmente, no recibió aviso del árbitro del VAR, Trujillo Suárez, para revisar la jugada en la pantalla.

Tomás Roncero estalló de rabia en Carrusel Deportivo, de la Cadena SER, en el momento: "Es un escándalo que el del VAR no vea eso. Es un escándalo que el del VAR se trague esa", clamó el periodista madridista. Su enfado se centró en que "lo hemos visto todos".

Así, el periodista lanzó duras acusaciones contra el sistema arbitral: "Que no quieren que haya Liga, mejor. Malas audiencias, que se lo coman con patatas esta Liga. Esto no es una Liga, es un desastre".

Roncero recordó que Trujillo ya cometió errores similares en Pamplona y concluyó: "Devalúan su producto, son muy poco inteligentes".

Mbappé, con sangre en la cara durante el partido ante el Girona EFE

Por su parte, Eduardo Iturralde González, experto arbitral de El Larguero en la SER, ofreció un análisis más técnico pero igualmente severo. Inicialmente comprensivo con el VAR -ya que no consideró el error "obvio, claro y manifiesto" según directrices-, tras ver la repetición cambió de opinión radicalmente.

"Es penalti claro", aseveró. Explicó que "hay un regate para dentro y el jugador del Girona en la intención de seguir el remate levanta el brazo y le golpea". Para Iturralde, "el árbitro no juzga intenciones, juzga hechos. El hecho es que le golpea con el brazo".

Sin embargo, aclaró que el VAR no intervino porque "tienen directrices que, en este tipo de jugadas, no tiene que entrar el VAR", a pesar de considerar que sí fue un error manifiesto.

Pedro Martín, analista de Tiempo de Juego en la Cadena COPE, fue aún más contundente en su veredicto. Tras estudiar la repetición, sentenció con rotundidad: "Es penalti; se fija en la parte de abajo y no en la de arriba".

Según Martín, el error de Alberola Rojas radicó en concentrarse en buscar un posible derribo o zancadilla en la parte inferior de la jugada, ignorando completamente el golpe con el brazo en la cara de Mbappé, que constituyó la infracción real.

El consenso entre los expertos es abrumador: hubo contacto ilegal claro sobre Mbappé que merecía penalti. La controversia no radica en si fue falta, sino en por qué el VAR, con todas las pantallas a su disposición, permitió que el error permaneciera sin corregirse en un partido donde tres puntos eran vitales para la lucha por el título.