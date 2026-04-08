Tecnología y realidad virtual para cambiar el fútbol: las inversiones de Vincent Kompany, técnico del Bayern

Mientras sus jugadores se preparan para unos cuartos de final de Champions ante el Real Madrid, Vincent Kompany lleva años preparando otro partido en paralelo: el del fútbol como negocio.

El técnico belga del Bayern Múnich es, desde hace tiempo, uno de los pocos entrenadores de élite que ha apostado con convicción por construir un perfil empresarial fuera del campo, y el hilo que lo conecta todo es la misma idea que lleva al vestuario: usar la inteligencia para ganar.

El punto de partida está en Mánchester. Cuando Kompany era capitán del City, en plena madurez como futbolista, se matriculó en el MBA a tiempo parcial de Alliance Manchester Business School. Cinco años de compaginar entrenamientos, viajes y vestuario con módulos académicos, trabajos y análisis estratégicos.

En 2017 se graduó con nota de mérito. La tesis, lejos de ser un ejercicio académico cualquiera, se centró en la ventaja de jugar en casa en la Premier League y en cómo los clubes pueden convertirla en un arma generadora de ingresos. Una idea que hoy aplica desde el banquillo.

"El negocio principal de cualquier club es simple: tener éxito en el campo", explicó en una entrevista posterior a su graduación. "Los ingresos vienen de una fuente ligada al negocio, pero no son el negocio en sí", añadía.

La frase resume bien su doble mirada: Kompany no separa los dos mundos, los integra. El MBA no fue un capricho ni una asignatura pendiente: fue una herramienta para entender la industria en la que trabaja.

Con esa base construida, dio el salto a la inversión. Junto a Gary Neville -con quien enterró toda rivalidad de derby mancuniano- puso dinero en Rezzil, una startup de Mánchester especializada en entrenamiento deportivo de élite mediante realidad virtual.

Vincent Kompany, durante un partido del Bayern Múnich Reuters

La plataforma simula situaciones reales de partido, reproduce el comportamiento de balones y espacios en entornos inmersivos y permite trabajar la toma de decisiones y el posicionamiento sin necesidad de una cancha física.

No es solo una aplicación de videojuego: Rezzil ha firmado un acuerdo de cuatro años con la Premier League para desarrollar el producto Premier League Player, una experiencia VR oficial con licencia de la competición.

La elección de Rezzil no es casual. En la trayectoria de Kompany siempre hay un hilo que conecta el dato, el rendimiento y el negocio: entrenó con una de las plantillas más analíticas del mundo bajo Guardiola, estudió los modelos económicos de los clubs y ahora invierte en la tecnología que puede cambiar cómo se entrena y cómo se consume el fútbol.

Junto a él en Rezzil figuran también Thierry Henry, Michail Antonio y Tyrone Mings, lo que convierte a la empresa en algo más que una startup con cara de futbolista: es una apuesta colectiva de exjugadores que confían en que la realidad virtual acabará siendo tan habitual en los centros de entrenamiento como el GPS o el vídeo de análisis.

Mientras prepara al Bayern para tumbar al Real Madrid, Kompany juega a la vez en el tablero del fútbol del futuro.