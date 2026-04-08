De compartir habitación en Inglaterra a rivales: así es la historia de amistad entre Bellingham y Musiala

Jude Bellingham y Jamal Musiala se vieron las caras en el Santiago Bernabéu en plenos cuartos de final de la Champions League, pero su historia comenzó muchos años atrás, compartiendo habitación y sueños en las categorías inferiores de la selección inglesa.

De compañeros de cuarto en las inferiores de Inglaterra a líderes de Real Madrid y Bayern, su relación es uno de los vínculos más llamativos de la nueva generación del fútbol mundial.

Bellingham, nacido en Birmingham en 2003, y Musiala, nacido el mismo año en Stuttgart pero criado en Inglaterra desde los siete años, coincidieron muy pronto en las selecciones inferiores inglesas.

Bellingham, durante el partido ante el Rayo Vallecano. Reuters

Fue en la sub15 cuando empezaron a compartir habitación en las concentraciones, una costumbre que se mantuvo durante su paso por los combinados sub-16 y sub-17. En total, aparecieron juntos en la misma selección inglesa de base al menos en 13 encuentros oficiales, consolidando una amistad forjada entre entrenamientos, viajes y largas charlas nocturnas.

Su afinidad no pasó desapercibida para los técnicos de la federación inglesa. Kevin Betsy, antiguo seleccionador de las inferiores de Inglaterra, ha definido a ambos como futbolistas "muy competitivos" pero, sobre todo, como "dos grandes personas, humildes y generosas, chicos que cualquier padre querría como ejemplo para sus hijos".

Destinos cruzados: de Inglaterra a Alemania

Mientras Bellingham despuntaba en el Birmingham City antes de dar el salto al Borussia Dortmund, Musiala progresaba en la academia del Chelsea tras brillar en el fútbol base del Southampton.

En 2019, con solo 16 años, el mediapunta decidió marcharse al Bayern de Múnich, un movimiento que no solo cambió su carrera de club, sino también su futuro internacional.

En febrero de 2021, y tras haber pasado por todas las categorías de Inglaterra hasta la sub-21, Musiala optó definitivamente por representar a Alemania, el país en el que nació, una decisión que él mismo definió como difícil pero guiada por su intuición y por las oportunidades deportivas que veía a largo plazo.

Ese giro convirtió lo que pudo ser una sociedad histórica en la medular de Inglaterra en una rivalidad permanente entre dos potencias europeas. "Todavía tengo amor por Inglaterra, mis chicos están allí, como Jude", admitió Musiala en una entrevista en la BBC, dejando claro que el cambio de selección no rompió sus lazos personales ni sus recuerdos en común con Bellingham.

Rivales en Bundesliga, Champions y selecciones

El salto de Bellingham a la Bundesliga en 2020 acercó de nuevo sus trayectorias, esta vez como rivales en Alemania. Apenas 33 días separaron el debut liguero de Jude con el Dortmund del estreno de Musiala con el Bayern, y desde entonces se vieron las caras hasta en seis ocasiones en el Klassiker, tanto en Bundesliga como en la Supercopa.

El balance favoreció claramente al alemán, con cinco victorias y un empate, además de dos resultados positivos con Alemania frente a Inglaterra en la Nations League de 2022.

La escena más cruel para Bellingham llegó en la última jornada de la Bundesliga 2022-23: ausente por lesión en el partido decisivo del Dortmund, vio cómo un gol tardío de Musiala para el Bayern ante el Colonia acababa arrebatándole su primer título liguero.

Lejos de enfriar la relación, aquel episodio no hizo mella en la amistad entre ambos, que siguieron intercambiando mensajes y muestras de respeto.

Una amistad intacta en la cima

Con el fichaje de Bellingham por el Real Madrid, la rivalidad dio un salto de dimensión: Bayern y Madrid, dos gigantes europeos, se disputan ahora también el liderazgo simbólico de esta generación a través de sus dos jóvenes estrellas.

Sin embargo, puertas adentro, la relación sigue siendo la de aquellos adolescentes que compartían cuarto en las concentraciones inglesas. "Podemos recordar que no hace tanto éramos compañeros de habitación en Inglaterra; ahora tú juegas en el Real Madrid y yo en el Bayern, es una locura cuando lo piensas", reconocía Musiala en un mensaje de felicitación a Jude por el Kopa Trophy, subrayando que siguen siendo "muy buenos amigos".

En redes sociales y entrevistas, los dos han dejado pistas constantes de ese vínculo: desde publicaciones que recuerdan sus años en la sub-15 inglesa hasta vídeos recopilando su camino juntos.