El Atlético se reafirma como la criptonita del Barça y asalta el Camp Nou para tomar ventaja en los cuartos de Champions

Los goles de Julián Álvarez y Sorloth, unidos a la expulsión de Pau Cubarsí al borde del descanso, firmaron la victoria que deja a los colchoneros en una posición muy ventajosa para la vuelta.

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Empieza a tener pesadillas recurrentes Hansi Flick con el Cholo Simeone. Por segunda vez en la temporada y en una eliminatoria directa, el Atlético de Madrid le mojó la oreja al Barça sin salir como favorito. [Así vivimos la victoria del Atlético de Madrid sobre el FC Barcelona en Champions League]

Esta vez la cosa es más seria. Ya no se trata de la Copa del Rey. Son unos cuartos de final de la Champions League. Un cruce en el que los colchoneros toman ventaja después de asaltar con todo merecimiento y con valentía el Camp Nou.

El Atlético sigue aprendiendo que cuando juega con ambición le pasan cosas superlativas. Y que es capaz de conseguirlas si ofrece su cara más atrevida. Así desarboló al Barça en la ida de la Copa del Rey, y así comenzó a encarrilar su pase a las semifinales de la Champions callando al Camp Nou.

El partido quedó irremediablemente marcado por la expulsión de Pau Cubarsí al filo del descanso. Una roja directa clamorosa que desembocó en el golazo de Julián Álvarez en una falta directa.

Aun con una cara mucho más conservadora en la segunda parte, el Atlético encontró el camino hacia un premio todavía mayor. Sorloth ajustició al Barcelona, y el Metropolitano ya sueña con festejar un nuevo aplastamiento a los culés.

Un correcalles

Los numerosos duelos recientes entre Barça y Atlético de Madrid reducían el factor sorpresa a la mínima expresión. Cada vez se conocen mejor las mentes Flick y Simeone, así que era una auténtica incógnita descifrar por dónde se podía romper esta vez el partido.

Salió una primera parte agradecida para el espectador, al menos para el neutral que se sentó a disfrutar de unos cuartos de final de la Champions League. Lejos de guardar la ropa en la ida pensando en que todavía quedaban 90 minutos más en el Metropolitano, culés y rojiblancos aceptaron el correcalles.

Desde el primer minuto. Porque eso fue lo que tardó en llegar el primer tiro a puerta, obra de Rashford, que fue el mejor de los locales en el primer acto.

Lamine Yamal, en pugna con Ruggeri. REUTERS

Como en un tablero de ping pong, la bola corría de un lado al otro de la cancha con un ritmo vertiginoso. Tan pronto el Barça amenazaba a Musso, como el Atlético intimidaba a Joan García.

La primera realmente clara fue para los de Hansi Flick. Simeone perdió un balón en una zona inaceptable, Lamine conectó con Rashford y el inglés se encontró con la intervención de Musso, que desvió con los pies.

La réplica la puso Julián Álvarez. Una jugada individual de 'la araña' encogió al Camp Nou. Se marchó de tres rivales y se internó en el área, pero su disparo con la zurda salió demasiado flojo y centrado, a las manos de Joan García.

Cubarsí es expulsado en el partido ante el Atlético de Madrid. REUTERS

No había tregua. El primer cuarto de hora resultó hasta estresante, muy abierto con todo lo que había en juego. Pero esto es la Champions y aquí sólo se ve buen fútbol.

Un centro chut de Simeone fue el principio del fin de esta vorágine de ocasiones que finalizó en torno al cuarto de hora. Después, el gol anulado al Barça por un claro fuera de juego de Lamine antes de servir a Rashford.

A partir de ahí, el partido entró en un pequeño valle. Quizás le convenía más esto al Barcelona, que siguió un guion más convencional y pasó a hacerse con la posesión. El Atlético, más en su papel esperado, decidió contener atrás y evitar los espacios para los culés.

Hancko se marcha lesionado. REUTERS

Sin embargo, llegaron las malas noticias para los madrileños. Hancko se lesionó él solo con un mal apoyo tras un salto, y en su lugar tuvo que entrar Marc Pubill.

La primera mitad agonizaba cuando llegó la jugada clave del encuentro. Una vez más, el Barça dejó un espacio infinito a la espalda de su defensa, y ahí el Atleti sacó tajada. Simeone recibió un pase en largo, Cubarsí corrió y le atropelló por detrás.

Con el argentino en el suelo, el árbitro señaló la falta clara... y tarjeta amarilla. Cubarsí era el último jugador y evitó un clamoroso mano a mano ante Joan García, así que no cabía otra opción que la acción terminara en expulsión. Lo vio Europa entera, menos el juez de campo. Las cosas que hacen perder la fe en el arbitraje.

El VAR acudió al rescate, porque lo contrario hubiera sido un escándalo de dimensiones colosales. Llamó al árbitro de campo a la pantalla, revirtió su decisión y cambió la amarilla por la roja.

Se le abrió el cielo al Atlético de Madrid al filo del descanso, que además iba a gozar de una falta perfecta para Julián Álvarez. 'La araña' colocó el balón, fijó su mirada en la escuadra y allí puso el esférico. Golazo para el 0-1 en una acción que le salió perfecta a los de Simeone.

Llega el gol de Sorloth

El Atlético tenía en su mano matar la eliminatoria, o al menos regresar a casa con una ventaja importante en el zurrón, pero todavía iba a tener que superar un momento de apretura.

El Barça tuvo su instante en el arranque de la segunda parte. Era de esperar que, pese a jugar con uno menos, los de Flick al menos tiraran de orgullo, y lo cierto es que pusieron en apuros a los rojiblancos.

El campo se volcó hacia el área visitante, y un Rashford estuvo a punto de lograr el empate con un chutazo violento en una falta similar a la de Julián Álvarez. Entre Musso y el larguero evitaron el gol.

El FC Barcelona reclamó penalti por mano de Pubill en esta acción. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/toltdVrhoM — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 8, 2026

El Camp Nou creyó, y el Atlético dejó dudas por unos momentos. Se palpó el drama colchonero en un malentendido entre Pubill y Musso que, de haberlo entendido así el colegiado, podría haber terminado en penalti. En un saque de puerta, el portero cedió el balón para el central y este, pensando en que la acción no valía, cogió el esférico con las manos para arrancar él la jugada. Confusa, aunque el Barça la reclamó.

En un córner se le encogió el corazón a Simeone cuando vio que ni Gavi, ni Koundé, ni Dani Olmo, acertaron a rematar en el área pequeña. El Atlético sobrevivió y encontró la manera de asomar la cabeza.

Esperó agazapado su momento, y de manera inteligente le dio un zarpazo muy importante -que no definitivo- a la eliminatoria. Ruggeri subió la banda, apuró la línea de fondo y centró al área para ver a quién encontraba.

El lanzamiento de falta perfecto no exis...



🎨 La 𝒐𝒃𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒕𝒆 de Julián Álvarez. #UCL #LaCasaDelFútbol @Atleti pic.twitter.com/d12pWaodOf — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 8, 2026

Por allí apareció Sorloth. El tanque había entrado unos minutos antes y le daba al Atlético la figura de un '9' tradicional. Allí, donde rematan los delanteros, se anticipó a Gerard Martín y batió a Joan García.

El Atlético mojándole la oreja al Barça por segunda vez esta temporada y en un corto lapso de tiempo, pero esta vez en el Camp Nou. Los culés, estupefactos cuando pensaban en cobrarse la venganza de la eliminatoria de Copa.

El resto fue un quiero y no puedo del Barça. Los cambios no surtieron efecto y nadie entendió la sustitución de Pedri. Nadie. Las jugadas en solitario de Lamine Yamal, muchas de ellas maravillosas, se quedaron en agua de borrajas.

Dani Olmo, cabizbajo en el partido ante el Atlético. REUTERS

Los de Flick volvieron a doblar la rodilla ante el Atlético de Madrid. Ahora les tocará volver a intentar la remontada, como en la Copa del Rey, aunque esta vez en territorio enemigo.

La temporada del Atlético resurge cuando parecía que se apagaba. La del Barça, pese a su mandato en La Liga, empieza a tambalearse.

Barça 0 - 2 Atlético de Madrid

Barcelona: Joan Garcia; Koundé (Araujo, min.73), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Balde, min.86); Eric Garcia, Pedri (Gavi, min.46); Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford (Ferran, min.73); y Lewandowski (Fermín, min.46).



Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Hancko (Pubill, min.31), Ruggeri; Giuliano (Nico González, min.80), Llorente, Koke (Baena, min.60), Lookman (Sorloth, min.60); Griezmann (Almada, min.80) y Julián Álvarez.



Goles: 0-1, min.45: Julián Álvarez; 0-2, min.70: Sorloth.



Árbitro: István Kovacs (RUM). Amonestó con tarjeta amarilla al local Gavi (min.65) y Cancelo (min.94), y a los visitantes Koke (min.31), Pubill (min.45+1), Baena (min.63). Expulsó con tarjeta roja directa al local Cubarsí (min.44).



Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el Spotify Camp Nou de Barcelona ante 59.299 espectadores. Antes del partido, se celebró un minuto de silencio en memoria del entrenador rumano Mircea Lucescu.