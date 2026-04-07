Thiago Pitarch, futbolista: "Entreno con el Madrid y luego voy a clase de 2º de Bachillerato. Siempre la misma rutina"

Thiago Pitarch compagina a sus 18 años su irrupción en el primer equipo del Real Madrid con los estudios de bachillerato y la selección española Sub19, donde hace unos días reconocía vivir "un sueño".

Pocas historias del fútbol español reciente resultan tan estimulantes como la de Thiago Pitarch. El centrocampista nacido en Fuenlabrada el 3 de agosto de 2007 ha pasado en apenas unos meses de ser un nombre de La Fábrica a convertirse en un fijo en el once del Real Madrid que dirige Álvaro Arbeloa.

Días atrás, en plena concentración con la selección española Sub19, el propio jugador ha descrito con total sencillez su día a día ante los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Entrenar, ir a clase luego y volver a entrenar al día siguiente; así todo el día, la misma rutina. Segundo de bachillerato, nos estamos sacando un título, que siempre es importante tener algo", explicó el jugador, que dibujó así una jornada en la que el campo y el pupitre se alternan sin drama.

La declaración llega en un momento singular: mientras sus compañeros del primer equipo madridista se preparan para recibir este martes al Bayern de Múnich en el Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Champions League, Pitarch cumple también su compromiso en las aulas.

Lejos de la presión que podría suponer semejante exposición mediática, el centrocampista transmitió calma y perspectiva. "Al fin y al cabo llevo trabajando desde que empecé a jugar al fútbol. Es mi sueño. He luchado por eso todos los días que he ido a entrenar, todos los días que he ido a jugar un partido y ahora mismo lo estoy cumpliendo", señaló.

Una madurez que contrasta con su edad y que explica por qué tanto la RFEF como el propio Arbeloa han apostado por él sin reservas.

Thiago Pitarch, con el Real Madrid Europa Press

En el vestuario de la Sub19 también ha sabido ganarse a sus nuevos compañeros de selección. "Muchas risas, muchas bromas entre nosotros y yo creo que eso se ve reflejado luego en el campo. A mí me gusta estar rato de buen rollo, de bromear a mis compañeros, a todos; sobre todo hacer migas con esa gente que no ves día a día", apuntó.

Esa facilidad para el grupo casa con su perfil: un mediocentro que no solo destaca por su lectura del juego, sino por su capacidad de cohesionar al equipo desde dentro.

No le gustan los focos, aunque los focos ya han llegado. "Al fin y al cabo tampoco me gusta mucho esto porque parece que soy la estrella, pero yo quiero ser uno más y no tener más importancia que cualquier otro de mis compañeros", reconoció con una honestidad poco habitual en el fútbol profesional.

Y cuando se le preguntó por sus objetivos con España, la respuesta fue igual de directa: "Obviamente, debutar en la absoluta y ganar títulos si se puede. Trabajo para ello todos los días. Si estoy aquí es porque quiero llegar hasta ahí arriba, y poco a poco".

Thiago Pitarch tiene 18 años, estudia bachillerato, juega con el Real Madrid en la Champions y lidera a la Sub19 española. El futuro ya tiene nombre.