El Real Madrid minimiza los daños ante un Bayern superior y deberá remontar en Múnich

El Real Madrid perdió en el Bernabéu, pero con un resultado que no hizo justicia a lo que se vio en el partido... hasta que la caja de truenos se volvió a destapar. El Bayern dominó en casa de los de Arbeloa, no cerró cuando tuvo que cerrar y encajó un gol de Mbappé, en el 74', que deja un resquicio para creer en el lado blanco. [Narración y estadísticas: Real Madrid 1-2 Bayern Múnich]

Los madridistas viajarán a Múnich la próxima semana abrazados a un hilo de esperanza. Mucho tendrá que trabajar el plan Arbeloa, eso sí. La táctica de Kompany fue este martes muy superior, así como la calidad y la inteligencia de jugadores como Olise frente a las estrellas del Madrid.

Marcaron Luis Díaz y Kane, este a los 22 segundos de arrancar la segunda parte, y todo parecía acabado. Entonces llegó el tanto de Mbappé, que se topó antes con Neuer innumerables veces, y no hubo nadie que no creyera en la remontada. El milagro no se completó, pero al menos el resultado da para creer que sí pueda hacerlo en Alemania dentro de ocho días. La Champios League da pie a todas las opciones.

El Madrid salió a la batalla confiándolo todo en la dupla Mbappé - Vinicius. Sin Bellingham en el campo, pero sí un Thiago Pitarch al que Arbeloa mantiene en liza. El Bayern, finalmente con Kane en el once, no varió su plan que tan buenos resultados le está dando, con un 4-2-3-1 cambiante.

Los bávaros pondrían a prueba el empaque del Madrid desde el principio. Una falta peligrosa botada por Olise y tres córners seguidos -incluido uno en el que Kimmich buscó el gol olímpico- fueron los primeros avisos.

Apenas dos minutos después llegó el primer infarto madridista en su área: Carreras despejó bajo palos una ocasión que Upamecano, que le dio con la suela al balón, desperdició para poner el 0-1. Muy dominado el Madrid en los primeros diez minutos, especialmente por la banda de Olise.

El francés, que llegaba a este partido con siete asistencias en Champions, era el catalizador del peligro de los de Múnich. Desde la derecha, pero permanentemente buscando el interior para combinar o hacer la diagonal al área.

No se activó el Madrid hasta pasado el primer cuarto de hora. Neuer hizo una doble parada a Mbappé y Vinicius en un lapso de tres minutos que evitó que el equipo de Arbeloa, aunque no estuviera haciendo méritos para ello, se adelantara.

Sin embargo, el peso del partido seguía cayendo en las botas de los jugadores del Bayern. El Madrid encadenaba errores forzados y eso abría las puertas a los de Kompany. El más grotesco de los fallos fue del joven Pitarch, al que le temblaron las piernas en un balón que cedió a Lunin con Gnabry encima. Suerte tuvo que el francés llegó justo a meter el pie y el ucraniano blocó con el brazo un disparo a pocos metros del arco.

La réplica del Madrid llegaba con Mbappé forzando a Neuer a realizar otra buena parada, pero no era suficiente. El Bayern se mostró tan completo y bien trabajado tácticamente como se había avisado. Y el equipo blanco, replegado atrás, se agarraba a las contras -y a lo que fuera- para no irse del partido.

Pero los milagros en el área de Lunin no duraron para siempre, y menos con el Madrid haciendo más regalos. Así, en el minuto 41, de una pérdida de Vinicius y un duelo fallido ante Kimmich de Tchouaméni -que antes vio la amarilla y se pierde la vuelta en Múnich-, llegó el principio del fin.

Tras controlar el balón, rápidamente Olise, Gnabry y Kane armaron la ofensiva. Carreras rompió el fuera de juego y Trent perdió la espalda con Luis Díaz. El colombiano resolvió el mano a mano ante Lunin y adelantó al Bayern en el Bernabéu. Silencio sepulcral en el coliseo blanco. La tormenta bávara era una realidad.

22 segundos para otro mazazo

Se marchó el Madrid al descanso con demasiados problemas encima y pocas certezas para resolverlos. Así pasó. A los 22 segundos de la reanudación, el Bayern dio el golpetazo definitivo. Primero un regalo infantil de Carreras y luego un disparo de Kane, solo, desde fuera del área. El resultado: el 0-2 de los alemanes.

Otra jugada en la que el generador del peligro fue Olise. El francés, nacido en Inglaterra y con pasado por canteras como las de Chelsea o City, atrajo hasta tres jugadores hacia él en la frontal y facilitó que Kane pudiera disparar sin oposición.

El Madrid, con dos goles en contra, jugaba sin red en la eliminatoria. E irse sin marcar -la primera vez en Champions en el Bernabéu en 8 años- era una sentencia. Las tuvo claras para acortar distancias en el ecuador de la segunda mitad.

La que más fue de Vinicius. Un error de Tah le dejó solo ante Neuer y el brasileño, que se fue escorando más y más sin encontrar el hueco, mandó el balón al lateral de la red. Los pitos, que ya se venían escuchando unos minutos atrás, fueron a más.

También las tuvo Mbappé. Pero volvió a topar con el portero del Bayern, que le tapó por tercera vez un disparo, y con la yema de los dedos, y perdonó después por querer ajustar al palo demasiado un tiro. Arbeloa, mientras tanto, movía el banquillo para que entraran Militao, Bellingham y Brahim. Kompany también agitaba el suyo y metía en el campo a Musiala y Davies.

El Bernabéu nunca defrauda

La cosa pintaba fea no, lo siguiente. Pero nadie puede olvidar que en el Bernabéu, hasta el final, todo puede pasar. Como que Mbappé, tras tanto perdonar y toparse con Neuer una y otra vez, acabara marcando de la manera más inverosímil: empujando un envío que el meta alemán detendría, pero ya dentro de su portería. El reloj dio el aviso a Michael Oliver y el 1-2, con suspense, subió al marcador.

Con más de quince minutos por delante, se podía decir que empezaba otro partido. Nada importaban ya los errores pasados, ni los pitos de antes. El Bernabéu se entregaba al frenesí con tal de salvar una eliminatoria que se había puesto muy cuesta arriba. Todo podía pasar en este punto.

Cada carrera, cada contra, cada ocasión venía acompañado en el coliseo blanco de un estruendo. A Neuer se le venía encima alguna pesadilla del pasado, con Joselu de protagonista, y Kompany no quería ni mirar desde el área técnica nada que no fuera el reloj.

Al final, las tuvo más claras el Bayern para volver a tener colchón en la eliminatoria. Ni para uno ni para el otro. Sin más goles, los alemanes se despidieron del Bernabéu con una victoria que sabe a poco y el Madrid viajará a Múnich con un hilo de esperanza. La temporada de los de Arbeloa se decide en Alemania.