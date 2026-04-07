Ni La Moraleja ni Chamberí: la exclusiva zona donde Modric tiene su negocio con más de 40 millones de euros en activos

Luka Modric ha levantado en Madrid un auténtico "segundo campo de juego" para su patrimonio: una sociedad patrimonial con más de 40 millones de euros en activos que no se encuentra ni en La Moraleja ni en Chamberí, sino en pleno eje de El Retiro, una de las zonas más exclusivas y caras de la capital.

Esta estructura, bautizada como Modric Family SL, se ha convertido en el gran vehículo con el que el croata ordena su fortuna y prepara el día después de colgar las botas.

Modric Family SL se constituyó en 2020, en plena incertidumbre económica, como una sociedad inmobiliaria destinada a canalizar su patrimonio en España. Su objeto social abarca la compra, promoción, construcción, rehabilitación, arrendamiento y explotación de todo tipo de inmuebles, desde viviendas hasta complejos hoteleros o deportivos.

En la práctica, funciona como un family office al uso: concentra inversiones, gestiona activos y sirve de paraguas fiscal y societario para el dinero generado durante su carrera.

La compañía está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y tiene su domicilio social en la Plaza de la Lealtad, número 3, quinta planta, un enclave prime a escasos metros de El Retiro, el Paseo del Prado y el "eje del arte".

Luka Modric, con el AC Milan. REUTERS

Ese emplazamiento, rodeado de sedes de bancos de inversión, gestoras y grandes despachos, refuerza la idea de que Modric ha instalado su centro de mando financiero en uno de los códigos postales más exclusivos de la ciudad.

Más de 40 millones en activos

En apenas unos años, Modric Family ha multiplicado su tamaño hasta superar los 40 millones de euros en activos, lo que la consolida como el corazón del imperio económico del futbolista en España.

El gran salto se produjo con dos ampliaciones de capital en 2024 y 2025: primero una inyección de 6,25 millones y, ya en marzo de 2025, otra de 22,16 millones que elevó los fondos propios hasta los 38,6 millones de euros.

El dinero se ha repartido entre dos grandes bloques. Por un lado, las inversiones financieras, que superan los 24 millones de euros y que reflejan una estrategia de diversificación más allá del ladrillo.

Por otro, el inmovilizado inmobiliario, con alrededor de 7,7 millones en propiedades entre pisos de obra nueva, plazas de garaje y solares en zonas de alto nivel de Madrid. Según las últimas cuentas disponibles, la sociedad manejaba en 2023 unos 18,5 millones en activos, cifra que ha ido creciendo con estas ampliaciones y nuevas adquisiciones.

Pese a mover decenas de millones, el negocio de Modric en El Retiro es discreto en términos de facturación y beneficio anual, algo habitual en sociedades patrimoniales enfocadas al largo plazo.

En 2023, Modric Family declaró una cifra de negocios de poco más de 18.000 euros y unas ganancias netas superiores a 52.000 euros, con un margen modesto pero positivo. La lógica no es tanto exprimir resultados inmediatos como blindar y hacer crecer el patrimonio que hay detrás.

En la gestión del día a día, Modric figura como administrador único de la compañía, mientras que su esposa, Vanja, actúa como apoderada y mano derecha en las decisiones de inversión. El croata ha explicado en alguna ocasión que confía en la formación y experiencia de su mujer en el ámbito administrativo para dirigir esta faceta empresarial con criterio profesional.

Así, el centro neurálgico de su fortuna no está ni en las urbanizaciones clásicas de los futbolistas ni en los barrios de moda del interior, sino en un despacho con vistas al Retiro desde el que se mueven más de 40 millones de euros en activos.