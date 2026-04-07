Mbappé, Vinicius y Bellingham, juntos y revueltos: las opciones del Madrid ante el Bayern pasan por el galimatías de Arbeloa

Real Madrid

Bayern M.

Hay ecuaciones en el fútbol que parecen sencillas sobre el papel y se convierten en acertijos en cuanto arrancan los noventa minutos. La del Real Madrid de esta temporada lleva tres variables conocidas por todos -Mbappé, Vinicius y Bellingham- y un resultado que nadie ha terminado de descifrar.

Ni Carlo Ancelotti lo logró. Ni Xabi Alonso encontró la tecla antes de que la ola de lesiones y contradicciones le arrastrara.

Y Álvaro Arbeloa, el tercer entrenador del Madrid en menos de un año, llegará al Bernabéu este martes con los tres titulares y la misma pregunta abierta: ¿puede este equipo funcionar con sus tres mejores jugadores en el campo al mismo tiempo?

La respuesta importa enormemente porque el Bayern de Kompany no perdona. En la previa del partido, Arbeloa no escatimó elogios hacia el rival: "Es un equipo muy, muy bien trabajado, que rápidamente ves sus señas de identidad y sus patrones de juego. Muy agresivo en fase defensiva y con jugadores de mucho talento cuando tiene el balón".

Y fue más allá: "Kompany tiene merecido cada uno de los elogios porque está haciendo un trabajo tremendo". Una declaración que no es solo cortesía protocolaria; es el reconocimiento de que enfrente hay un muro organizado que, para ser batido, exige la mejor versión de tres jugadores que todavía no han coincidido en su mejor forma al mismo tiempo.

Repasemos el diagnóstico. Desde que Arbeloa tomó las riendas en enero, el equipo encadenó victorias ante Levante, Mónaco y Villarreal con un engranaje que ilusionaba. Aquel Madrid defendía con bloque bajo, transicionaba rápido y los tres grandes del ataque se complementaban con fluidez.

Parecía que se había encontrado la fórmula. Luego vino la derrota ante el Benfica y la ilusión se enfrió. Más tarde, la lesión de Bellingham dejó al equipo sin uno de sus vértices durante semanas.

Vinicius sobre sus relaciones con Xabi Alonso y Arbeloa

El inglés, tras unos minutos en el derbi, regresó el sábado ante el Mallorca y durante los 32 minutos que los tres coincidieron sobre el césped, el Madrid no consiguió un solo tiro a puerta. Treinta y dos minutos sin ninguna acción, sin ningún disparo.

El galimatías

¿Qué pasa cuando están juntos los tres? Es la pregunta que no se ha respondido todavía de manera satisfactoria. El problema no es de talento -es obvio que lo tienen- sino de espacios, roles y jerarquías.

Vinicius es un extremo que exige anchura y velocidad en la banda izquierda. Mbappé es un delantero que también necesita ese carril para hacer sus diagonales. Bellingham es un box-to-box que llega desde atrás, pero que también busca el espacio entre líneas que en teoría ocupa alguno de los otros dos.

Cuando los tres buscan la misma zona, el Madrid se encoge, se vuelve predecible y pierde la profundidad que le da vida.

Arbeloa lo sabe y ha trabajado en ello durante la semana. Su solución pasa por ajustar los roles y la mentalidad colectiva:

"Para ganar en el fútbol tienes que hacer muchas cosas bien en todas las fases del juego. Quizás es en lo que más estoy incidiendo con los jugadores. Tenemos los mejores jugadores y tenemos que ser también el mejor equipo del mundo. Tenemos que poner el talento al servicio del equipo".

El mensaje es claro: antes que las individualidades, el sistema. Y en ese sistema, cada uno de los tres tiene una misión distinta que cumplir.

Mbappé llega al partido en un momento delicado pero con hambre. La rodilla le ha robado meses y presencias, y los debates sobre su rendimiento y su relación con el vestuario han llenado portadas desde el verano.

Arbeloa le blindó en la rueda de prensa con una frase que resume bien el papel que le reserva para esta eliminatoria: "Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, siempre ha soñado con jugar aquí. No es fácil lo que ha hecho para jugar aquí. Ha venido al Real Madrid para partidos como el de mañana".

Y añadió que "es una suerte poder contar con todos" en un partido de esta magnitud. La pelota es ahora de Kylian.

Vinicius abraza a Mbappé

Vinicius, por su parte, llegó a la rueda de prensa con el rodillo de los que han superado tormentas. Él, que fue pitado, señalado y puesto en el centro de polémicas dentro y fuera del campo, habló en clave de confianza mutua con el francés:

"Kylian está aquí para ayudarnos, nos da la confianza de sus goles. Tenemos que estar conectados mañana. Es un partido complicado en el que los grandes jugadores hacen la diferencia y Mbappé es uno de ellos".

Fue Mbappé, meses atrás, quien salió a defenderle con contundencia cuando los silbidos del Bernabéu se cebaban con el brasileño: "No es culpa de Vinicius si no jugamos como debemos. Es culpa de toda la plantilla. Es un grandísimo jugador y debemos protegerlo más. No está solo en el Madrid, todos estamos con él". Esa complicidad declarada tiene que convertirse ahora en química real sobre el césped.

Bellingham llega de esa vuelta incompleta ante el Mallorca. Treinta y dos minutos que no dicen nada definitivo, pero que generan preguntas. La gran duda es física: ¿está al cien por cien? Su papel es probablemente el más determinante del trío para que el engranaje funcione.

Cuando Bellingham está bien, carga, recupera, llega al área y libera a los otros dos de cargar con toda la creación. Sin él a tope, el Madrid pierde el motor que convierte el talento individual en colectivo.

"Para nosotros solo hay un escenario posible, que es ganar al Bayern de Múnich y pasar la eliminatoria. Es en lo único que estamos centrados, en lo único en lo que creemos y lo único que queremos", zanjó Arbeloa este lunes.

La declaración no es grandilocuencia vacía; es la mentalidad de un club que ha ganado Champions con plantillas que tampoco funcionaban bien en octubre y que en mayo levantaban la Orejona. El Bernabéu ha visto ese guion antes.

Pero el Bayern de la 2025/26 es un rival diferente, perfectamente construido, con 16 victorias consecutivas en su inicio de liga y sin haber perdido en Champions en toda la temporada.

Derrotarles exige que los tres grandes del Madrid resuelvan juntos, de una vez, el galimatías que llevan meses planteando. Este martes, bajo los focos del Bernabéu, se acaban las hipótesis.