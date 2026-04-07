El 'graduado' Kompany amenaza al Madrid: un Bayern que muta en posesión, juega con riesgo y tiene el interrogante de Kane

Real Madrid

Bayern M.

Hay partidos que no necesitan presentación. Real Madrid y Bayern de Múnich se han visto las caras 28 veces en la historia de la Champions League, con un balance tan igualado que hasta el destino parece haberse puesto de acuerdo: 13 victorias blancas, 11 bávaras y cuatro empates.

No hay otro duelo igual en el fútbol de clubes europeo. Pero este martes en el Bernabéu, la eliminatoria de cuartos de final llega con un protagonista que no había existido antes: el Bayern de Vincent Kompany. Un equipo que no se parece a ninguno de los anteriores. Que no se parece, en realidad, a ningún otro equipo del mundo ahora mismo.

Los números avalan la afirmación sin necesidad de matices. En 28 jornadas de Bundesliga, el Bayern acumula 100 goles: una cifra que el club no alcanzaba desde la temporada 2019-20, la única vez en el siglo XXI que los bávaros han roto la barrera de la centena. Y todavía quedan seis jornadas.

En Champions, el balance es de nueve victorias en 10 partidos, sin una sola derrota, con 32 goles anotados. La temporada arrancó con 16 victorias consecutivas, récord histórico en las cinco grandes ligas europeas.

El propio Álvaro Arbeloa, lo reconoció sin rodeos en la previa: "Creo que el Bayern ha sido el equipo más regular de Europa esta temporada. Son muy completos: intrépidos, agresivos, muy centrados en defensa y con un delantero increíble".

Los guarismos asustan y detrás de ellos hay un sistema tan preciso como arriesgado, y una filosofía que lleva la firma inconfundible de su arquitecto.

El dibujo que muta

El Bayern de Kompany parte de un 4-2-3-1 sobre el papel, pero esa formación es apenas el punto de partida. En el momento en que el equipo tiene el balón, la estructura se transforma.

Los centrales -Jonathan Tah y Upamecano- se separan para ampliar el campo, y Joshua Kimmich, uno de los dos pivotes, se cae entre ellos para crear una línea de salida de tres.

Al mismo tiempo, los dos laterales avanzan hacia el carril interior como si fueran mediocampistas adicionales, y el equipo muta en un 2-4-4 o incluso en un 2-2-6 en el último tercio del campo. No es improvisación: es la firma de Kompany.

El doble pivote es el cerebro de todo esto. Kimmich actúa como metrónomo: dicta el tempo, da el primer pase, amplía las opciones de salida del portero Neuer cuando se cae entre los centrales.

Los futbolistas del Bayern celebran un gol contra el Atalanta. REUTERS

A su lado, Aleksandar Pavlović cumple el rol opuesto: más vertical, más agresivo, llega a segunda línea, roba y presiona. Tiene una lectura de juego avanzada para su edad y está siendo la revelación del pivote alemán de esta generación. Juntos, el controlador y el destructor, forman el eje sobre el que se construye todo lo demás.

Los laterales son la otra pieza original del sistema. Josip Stanišić y Konrad Laimer no son laterales clásicos: avanzan hacia el interior (juegan a pie cambiado), apoyan a Kimmich y Pavlović en el carril central y solo explotan el espacio exterior en la fase final.

Esto libera a los extremos para moverse por dentro y descongestiona el pivote ante presiones altas. De cara al partido contra el Madrid, Laimer tendrá además una misión defensiva específica: posicionarse más bajo para controlar a Vinicius en su costado.

En tres cuartos, Michael Olise es el hombre más peligroso. Siete asistencias en Champions, arranca desde la derecha pero busca permanentemente el interior para combinar o hacer la diagonal al área. Es el jugador que más daño puede hacer a la defensa del Madrid si recibe entre líneas.

Michael Olise celebra un gol contra el Unión Berlín. REUTERS

Jamal Musiala opera como un 10 moderno: puede jugar por el centro o por fuera, arrastra marcas y su movilidad es esencial para crear el caos posicional que busca Kompany. Luis Díaz, en el costado izquierdo, aporta la profundidad y la velocidad necesarias para el sistema de presión, y cubre a Laimer cuando este sube.

La defensa funciona con una lógica de riesgo calculado. Kompany plantea la línea defensiva más alta de la Bundesliga, incluso más adelantada que la de Guardiola en su etapa en el Allianz Arena.

El efecto es doble: achicar el campo al rival y recuperar el balón muy arriba mediante un gegenpressing inmediato. En cuanto el Bayern pierde la pelota, los delanteros son los primeros en cortar las líneas de pase corto del portero rival, y el bloque sube en conjunto para asfixiar la salida.

Ese mecanismo ha sido la clave de la racha histórica de inicio de temporada. El talón de Aquiles, sin embargo, existe y está identificado: la vulnerabilidad en el contraataque cuando los laterales quedan adelantados.

El propio Kompany ha trabajado específicamente en ese aspecto de cara a este partido, consciente de cómo Guardiola cayó ante los blancos con el City precisamente por esa razón.

La figura de Kane

Si hay un jugador que sintetiza todo lo que es este Bayern, ese es Harry Kane. 48 goles en 40 partidos: 31 en 26 jornadas de Bundesliga, 10 en nueve partidos de Champions. El artífice estadístico del equipo más goleador de Europa, aunque su influencia va mucho más allá de los números.

Kane no es un '9' clásico que espera el balón en el área. Es un falso '9' que se cae al mediocampo para recibir de espaldas al área rival, conectar con los pivotes y dejar el espacio liberado para las llegadas de Olise o Musiala.

Su inteligencia táctica fuera del área es tan valiosa para el sistema de Kompany como su olfato de gol dentro de ella. Sin Kane, el Bayern puede ganar partidos -lo ha demostrado-, pero pierde el eje sobre el que se articulan sus movimientos colectivos.

La duda sobre su presencia en el Bernabéu ha sido el tema que ha monopolizado la previa. El delantero inglés sufrió molestias en el tobillo durante la concentración con la selección inglesa, se perdió el amistoso ante Japón en Wembley y no jugó el sábado contra el Friburgo.

Pero este lunes, el diario Bild confirmó que Kane ha entrenado con el grupo, y su compañero Kimmich fue el portavoz más elocuente del optimismo bávaro: "Creo que jugaría incluso en silla de ruedas. Se arrastrará hasta el campo si es preciso".

El director deportivo Max Eberl añadió que los fisioterapeutas trabajan con él de forma constante y que confían en que llegará al partido. La última sesión antes del partido despejó las dudas en gran medida, pero el riesgo existe: Kane no llega al Bernabéu en su estado óptimo, y el Madrid lo sabe.

Harry Kane celebra un gol contra el Atalanta. REUTERS

Esa incógnita, precisamente, convierte el partido en algo más que un duelo táctico entre dos estilos. Si Kane juega, el Bayern presenta su versión más completa y más temible. Si no llega al cien por cien, el sistema de Kompany tendrá que demostrar que su grandeza no depende de un solo hombre.

Y el Real Madrid, que ha eliminado al Bayern en los cuatro últimos cruces directos entre ambos, esperará para dar su veredicto sobre lo que está construyendo el belga en Múnich. El fútbol europeo, una vez más, resuelve sus grandes preguntas en el mejor escenario posible.