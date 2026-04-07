La foto de la paz del fútbol europeo: Florentino Pérez y Ceferin, juntos en el palco del Santiago Bernabéu

Florentino Pérez y Aleksander Ceferin se sentaron juntos en el palco del Santiago Bernabéu durante el Real Madrid - Bayern de Champions. La imagen, impensable hace apenas un puñado de semanas, confirmó el nuevo escenario de paz que vive el fútbol europeo.

El pasado 11 de febrero UEFA, Real Madrid y EFC -la antigua ECA- emitieron un comunicado conjunto en el que aparcaban sus diferencias y dejaban claro que comenzaban de nuevo a trabajar en sintonía. Todo "por el bien del fútbol europeo de clubes".

Aquel escrito puso fin a años de disputa en los tribunales por el asunto de la Superliga. El Real Madrid, último adalid de la nueva competición, se consolidó como interlocutor directo y líder de este nuevo acuerdo que abre un nuevo escenario para el futuro.

Ceferin y Florentino Pérez, en el palco del Santiago Bernabéu. EFE

Ceferin se sentó junto a Florentino Pérez en el trascendental partido de los cuartos de final de Champions League. Los protagonistas eligieron un momento y un escenario muy potente para darle vida y escenificar que han enterrado el hacha de guerra tras sus disputas en los juzgados.

El histórico acuerdo se produjo "respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología".

Cinco años de guerra

Desde que en abril de 2021 doce clubes anunciaran que unían sus fuerzas para la creación de la Superliga, los cimientos del fútbol europeo tal y como se entendían se tambalearon. Querían estas entidades darle un nuevo impulso a este deporte, algo a lo que UEFA siempre se opuso frontalmente.

La justicia fue dándole la razón al proyecto de la Superliga a cada paso, especialmente con el histórico fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que despojó a la UEFA de la capacidad de bloquear proyectos alternativos sin un marco reglado, tal y como había amenazado desde el primer momento.

Ese fallo cambió el equilibrio de poder. Desde ese momento, el Real Madrid y A22 -empresa promotora de la Superliga europea- quedaron legitimados para reclamar daños por el bloqueo inicial.

La cifra que se manejaba superaba los 4.000 millones de euros. Una cantidad que convertía el litigio en una amenaza real para la estabilidad institucional del fútbol europeo.

Esta gigantesca indemnización hizo que Real Madrid, EFC y UEFA relajaran sus posturas y se sentaran en la misma mesa a dialogar.

El pacto final implicaba el desistimiento de las demandas multimillonarias por daños a cambio de una reforma estructural profunda en la gobernanza y comercialización de las competiciones europeas.

Ahora, Florentino Pérez y Aleksander Ceferin han decidido plasmar esta nueva sintonía en público a los ojos de todo el mundo. Una fotografía muy potente en el palco del Bernabéu que confirma la nueva línea de trabajo.