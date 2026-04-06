Iago Aspas, futbolista: "Estuve cerca de invertir 300.000€ en un negocio, pero mis asesores me lo desaconsejaron"

Iago Aspas, durante el partido ante el Sant Andreu de la temporada 24-25 en Copa del Rey. Europa Press

La firma PKF Attest lanzó en 2024 guía fiscal dirigida a futbolistas profesionales. En ella se exponían casos reales y se ofrecían recomendaciones sobre cómo gestionar su dinero: desde cómo invertirlo hasta en quién confiar, cómo actuar ante una propuesta de inversión o en qué etapa de la carrera deportiva conviene adoptar una postura más conservadora.

Para la elaboración de esta guía, PKF Attest contó con la colaboración de futbolistas como Raúl García, Mikel Merino, Nacho Monreal y otros jugadores, que aportaron experiencias personales para visibilizar situaciones reales a las que se enfrentan con frecuencia los profesionales del fútbol.

También participaron Iago Aspas y Álvaro Domínguez, encargados de firmar el prólogo de la publicación. En su aportación, el delantero de Moaña relató una experiencia personal en la que estuvo a punto de realizar una inversión que, en un primer momento, le parecía muy atractiva, aunque finalmente logró evitarla tras consultarlo con sus asesores.

"Cuando te presentan una oportunidad de negocio, todo son buenas perspectivas y grandes números. Parece que, o se realiza la inversión en el momento o se escapa la oportunidad. Recuerdo una propuesta de inversión que me parecía fantástica. Debía aportar aproximadamente 300.000 euros en un negocio, que, al cabo de unos meses, me devolvía la aportación y me producía una rentabilidad impresionante", contó el delantero del Celta.

"Casi por casualidad, salió el tema en una conversación con mis asesores, y les plantee la operación. Rápidamente tomaron el asunto con mucha seriedad. Hablaron con los promotores del negocio, analizaron los números, las responsabilidades que asumía y las posibilidades de éxito. Fueron categóricos, invertir ahí en la forma planteada tenía un punto de locura", empezó explicando.

Iago Aspas alarga todavía más su leyenda en el Celta RCCELTA

"Los números del plan de negocio carecían de rigor, y, por tanto, la rentabilidad se desplomaba, existiendo una alta probabilidad de perder lo invertido. Finalmente, tomé la decisión de no invertir. La experiencia si me sirvió para darme cuenta de lo fácil que puede llegar a ser perder cantidades importantes de dinero", añadía el jugador del conjunto celeste.

Por su parte, Álvaro Domínguez subrayó que ''hacienda es claramente beligerante con estructuras complejas y tributaciones en territorios off shore y libros como este aportan una serie de pautas que tenemos que tener interiorizadas todos en nuestra cabeza".

Pérdidas importantes

Según recogía la guía de PKF Attest, los deportistas de élite pueden llegar a perder, a lo largo de su carrera, al menos un tercio de la fortuna acumulada debido a errores evitables.

Se trata de cantidades que, durante los años de actividad profesional, pueden pasar más desapercibidas por el elevado nivel de ingresos, pero que al llegar la retirada pueden resultar determinantes para conservar su nivel de vida.

"Se trata de una guía sencilla que contiene información, reflexiones, experiencias y consejos que, pese a parecer elementales, generan continuamente quebrantos en el patrimonio de muchos deportistas" asegura Iñigo Abrego, socio experto en fiscalidad deportiva de PKF Attest.

"Todo lo que se puede leer en esta guía se basa en casos reales que hemos conocido como asesores fiscales. No es un manual para eruditos en temas financieros, fiscales o de otro tipo, es para personas con interés en mantener su patrimonio." añade Jon Murguiondo, coautor de la guía junto con Abrego.