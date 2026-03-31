España - Egipto, fútbol hoy en directo | La Selección aprieta en los primeros compases del partido
Sigue el segundo amistoso de este parón que enfrenta a España y a Egipto y consulta el resultado, todos los goles y la última hora del encuentro, en directo.
🔴 Siga el minuto a minuto del España- Egipto hoy: amistoso internacional en vivo
👀¿Dónde se puede ver hoy en directo el España - Egipto?
Se puede ver en directo por La 1 en España y online para suscriptores en RTVE Play. El partido empieza a las 21:00.
⚽ Estas son las alineaciones del España- Egipto
España: David Raya; Pedro Porro, Mosquera, Huijsen, Grimaldo; Carlos Soler, Fornals; Dani Olmo; Lamine Yamal, Barrenetxea y Ferran Torres.
Egipto: Shobier; Hany, Ibrahim, Fathy, Fattouh; M. Attia, Ashour; Lasheen, Zizo, Issa; y Marmoush.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | Al palooo
28' (0-0) Al palo Marmoush tras un gran contrataque que acaba con una gran jugada de individual del delantero egipcio. Primer aviso de Egipto.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | Falta peligrosa de Lamine
25' (0-0) Falta peligrosa hecha por Lamine tras una gran jugada de Egipto que salió muy bien de la presión de España.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | Minuto de aplausos
21' (0-0) Aunque juegue la Selección, se mantiene la tradición del club catalán de aplaudir durante un minuto por el fallecimiento de Dani Jarque.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | La tiene Ferrán
19' (0-0) Todo nace de un gran pase de Lamine de exterioir que ve el demarque de Olmo y este la pasa atrás para Ferrán que tira pero lo rechazan y acaba en córner.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | La Selección controla el partido
16' (0-0) España se está haciendo con el control del balón y además está presionando muy bien, recuperando el balón de forma muy rápida.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | Primera de Olmo
13' (0-0) Primer disparo de Olmo que avisa desde fuera del área pero el disparo le sale muy cercano y el portero para sin mayores problemas.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | Lamine empieza a carburar
6' (0-0) Ya empieza a hacer de las suyas Lamine y deja en el sitio ald efensor egipcio que no pudo hacer nada. Con el balón España busca meter el primero pronto.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | Primer acercamiento de la Selección
1' (0-0) Primer intento de la Selección con el disparo de Pedro Porro que bloca la defensa y con el posterioir tiro de Lamine que se marcha por arriba de la portería.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | Arranca el partido
1' (0-0) Pone Egipto el balón a rodar y ya empieza el partido
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | Saltan los jugadores al campo
Ya salen los jugadores al césped y empiezan a sonar los himnos de los dos países y está todo preparado para que empiece el partido en menos de cinco minutos.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | Mosquera quiere aprovechar la oportunidad
Tras debutar con la Selección en el anterior partido contra Serbia, el central Mosquera quiere aprovechar su titularidad en el encuentro de hoy para poder hacerse un hueco en la lista de convocados del Mundial.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | Marmoush como referencia
El jugador del Manchester City es la principal referencia en ataque de la selección egipcia, que tratará de poner en aprietos a España sacando a lucir su punta de velocidad.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | Ya saltan a calentar
Ya salen a calentar los protagonistas al campo del RCDE Stadium. Faltan 20 minutos para que empiece el partido anistoso.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | Ferrán busca el gol
Ferrán Torres está pasando un momento de sequía goleadora y va a intentar cambiarlo en este partido.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | solo falta un debut
Con Barrenetxea saliendo de titualr, solo queda un debut, el de Joan García. El portero espera en el banquillo su oportunidad para jugar sus primeros minutos con la Selección.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | El RCDE Stadium
El estadio del Espanyol ha sido el elegido para albergar el encuentro entre España y Egipto y se espera que haya un gran ambiente que anime a la Selección.
Nuestro vestuario en el RCDE Stadium.#VamosEspaña pic.twitter.com/a5TEiZ32R6— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 31, 2026
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | Salah no entró en la convocatoria
Salah es la principal amenaza de Egipto pero por culpa de una lesión, no entró en la convocatoria de este parón de selecciones y no jugará contra España.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | Solo repite Lamine
En el once titular que ha sacado la Selección solo repite Lamine Yamal, el resto son cambios que introduce el entrenador.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | Último partido antes del Mundial
Este amistoso va a ser el último partido de la Selección antes de que empiece el Mundial. Es la última oportunidad de Luis de la Fuente para introducir nuevos cambios y probarlos.
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España - Egipto, fútbol hoy en directo | ¡¡¡Bienvenidoss!!!
Muy buenas! Les damos la bienvenida a esta nueva retrasmisión que enfrenta a España y a Egipto