Oyarzabal enseña los dientes antes del Mundial y lidera la victoria de España ante Serbia

Mikel Oyarzabal celebra uno de sus goles con España en el amistoso ante Serbia. RFEF

El jugador de la Real Sociedad firmó un doblete con el que superó como goleador a Ramos, Ferran Torres y Di Stéfano. Víctor Muñoz debutó con gol y cerró el triunfo español (3-0).

No quería Luis de la Fuente que sonara a broma este parón internacional. Sin Finalissima, sin Argentina, y con rivales de segunda fila cerrados a última hora, España se tomó muy en serio su preparación para el Mundial. [España 3 - 0 Serbia: así vivimos la victoria de la Selección en el amistoso internacional]

La Selección no vaciló y venció cómodamente a una Serbia que, muy a su pesar, no estará en la Copa del Mundo. Con Oyarzabal, el hombre que regala sangre fría a paladas, como líder goleador una vez más, el combinado nacional se divirtió en La Cerámica en este improvisado encuentro.

Otro día en el que todo le salió redondo a Luis de la Fuente. Porque sin regalar oportunidades, quienes tuvieron la suerte de debutar como Víctor Muñoz lo hicieron con la suerte de cara. Estreno goleador para el de Osasuna, que cerró el marcador con un tanto de bella factura en la segunda mitad.

🌟 Se acaban los calificativos para describir a Oyarzabal cada vez que se pone la camiseta de la @SEFutbol.



¡Golazo del delantero para poner el 1-0 en el marcador! #SelecciónRTVE



🇪🇸🇷🇸 España-Serbia, EN DIRECTO en @la1_tve y https://t.co/hYDvxbaBOa pic.twitter.com/fQxIu2vC6a — Teledeporte (@teledeporte) March 27, 2026

Oyarzabal, genio y figura

Con pruebas, pero también con cabeza. Luis de la Fuente sacó al césped de La Cerámica un equipo que bien podría competir sin ningún problema dentro de tres meses en el Mundial. En el once, una mezcla de titulares habituales que serán indiscutibles con otros que no desentonaban.

En ese marco de experimentos medidos al milímetro, España hizo valer su condición de favorita ante Serbia. El partido fue por los derroteros esperados. A falta de Argentina, bienvenido era el rival balcánico por mucho que su nivel fuera sensiblemente inferior.

La Selección se hizo con el mando del partido desde el inicio. Dos lanzamientos de Baena casi calcados que se marcharon por encima sirvieron al conjunto español para ir cogiendo sensaciones paulatinamente. Sin prisa, pero sin pausa.

Oyarzabal, felicitado por sus compañeros de la Selección. RFEF

Serbia resistió de manera digna durante el primer cuarto de hora, justo lo que tardó Oyarzabal en hacer acto de presencia. La conexión del futbolista donostiarra con la Selección es algo digno de estudiar, convertido en una figura indispensable en el ataque sin la referencia de un '9' al uso.

España conectó por dentro. Lamine arrancó la jugada, encontró en Fermín a un amigo en la frontal del área, y este levantó la cabeza para hilar con Oyarzabal. Baena la dejó pasar, el esférico llegó al de la Real Sociedad y, con un zurdazo imparable desde dentro del área, reventó al fondo de las mallas.

La Selección se soltó la melena. Tres minutos más tarde, Lamine Yamal se encontró con el poste con un disparo mordido desde la frontal del área que bien podía haber marcado el camino de una goleada de escándalo.

Lamine Yamal se lamenta en el partido con España. REUTERS

España no bajó el ritmo. Todo lo contrario. Con Serbia cada vez más encerrada atrás y empezando a sufrir corriendo constantemente tras el balón, un disparo de Fermín desde la frontal del área encontró la respuesta de Milinkovic-Savic.

Tanto rozaba el segundo España, que el propio Fermín vio cómo le anulaban un gol después que el esférico tocara en su mano mientras trataba de marcharse de un rival.

A gusto con las sensaciones que sentía, la Selección apretó el acelerador en el tramo final de la primera parte. Lamine Yamal fue objeto de un penalti por un pisotón de un rival Serbio dentro del área, pero el colegiado no lo interpretó así. Tampoco el VAR, pero no porque no lo viera, sino porque no existía en este partido amistoso.

Al filo del descanso Oyarzabal volvió a hacer de las suyas. Recibió el pase interior de Cubarsí en la frontal del área, controló, se giró, y armó la pierna con una rapidez increíble. El chutazo salió a la escuadra para poner el 2-0.

Su gol número 24 con España. El que le permitía superar de una tacada a Ramos, Ferran Torres... y Di Stéfano. Oyarzabal y la Selección, comunión inmejorable.

Víctor Muñoz, a lo grande

Luis de la Fuente no se volvió loco con los cambios en el descanso. Tan sólo introdujo dos, síntoma inequívoco de que a este parón internacional no se había venido a jugar ninguna pachanga por mucho que no hubiera Finalissima.

No fue brillante el arranque de esta segunda mitad. De hecho, Serbia aprovechó su oportunidad para encontrar el gol, aunque fue un espejismo porque el colegiado lo anuló. Birmancevic recogió un balón suelto dentro del área para batir a Unai Simón, y Cucurella resbaló en esa acción.

Ese traspié engañó al árbitro, que pensó que el jugador del Chelsea había sido empujado. Una falta inexistente, un gol legal anulado. Como en los viejos tiempos, sin revisión ni tiempos eternos de espera. A algunos se les saltarán las lágrimas recordando ese viejo fútbol dinámico, otros clamarán por la injusticia.

Víctor Muñoz celebra su gol en el debut con España ante Serbia. RFEF

Nuevas sustituciones dieron lugar a varios debuts con la Selección. El primero de ellos, el de Víctor Muñoz, el relámpago de Osasuna. El segundo, el de Cristhian Mosquera, savia nueva que vendrá muy bien para la defensa.

La primera aparición de Víctor Muñoz con España no pudo ser mejor. Ferran Torres recibió dentro del área después de tirar un gran desmarque, dejó de tacón para la llegada del jugador de Osasuna y este, con un toque de mucha calidad con el exterior de su pierna derecha, batió a Milinkovic-Savic.

El año pasado jugaba en 1ª RFEF.

Hoy debuta con gol en la selección.



Se llama Víctor Muñoz, ha tirado la puerta abajo y quiere estar en el Mundial.



¡Marca el tercero la @SEFutbol! #SelecciónRTVE



🇪🇸🇷🇸 España-Serbia, EN DIRECTO en @la1_tve y https://t.co/hYDvxbaBOa pic.twitter.com/OhzMg2XDnp — Teledeporte (@teledeporte) March 27, 2026

Lo que es llegar y besar el santo. Lo que es caer de pie. Algo que suele suceder desde que está Luis de la Fuente en el banquillo, así que no parece precisamente casualidad.

España cerró el encuentro sin sobresaltos. No hacía falta apretar más el acelerador porque las pruebas de este primer partido ya estaban hechas. Capítulo cerrado y una palada más de buenas sensaciones y confianza antes de la llegada del Mundial.