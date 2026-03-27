España pone a prueba su nuevo esqueleto a 80 días del Mundial: cuatro porteros y un peso cada vez mayor sobre Lamine Yamal

La cuenta atrás ya no admite atajos. Este viernes, cuando España salte al césped del estadio La Cerámica de Villarreal para medirse a Serbia, habrá iniciado oficialmente la recta final hacia el Mundial 2026.

Exactamente 80 días después, el 15 de junio en Atlanta, el campeón de Europa debutará ante Cabo Verde en el Grupo H de una Copa del Mundo que ha ocupado todos los pensamientos del cuerpo técnico desde que se apagaron las luces de Berlín en la Eurocopa de 2024.

Luis de la Fuente no lo oculta ni un segundo: "Estamos jugando el Mundial desde hoy, no hay nadie más inquieto que yo en el vestuario. El foco es Mundial y Mundial", declaró este jueves en la rueda de prensa previa al partido.

Cuestionario rápido con Víctor Muñoz

Aunque el duelo ante Serbia tiene etiqueta de amistoso, en Las Rozas nadie lo trata como tal. El propio De la Fuente ya lo había advertido días atrás al anunciar la convocatoria: "Para nosotros no son dos amistosos, son partidos de convicción. Queremos ver muchas cosas, probar situaciones de juego y que la gente nueva viva esta experiencia".

El mensaje fue recibido con claridad en el vestuario. Pablo Fornals, una de las novedades de la lista, reconoció abiertamente que sabe que su presencia en el Mundial dependerá de lo que haga en los próximos días. Joan García, el gran nombre propio de esta convocatoria, habló del sueño de debutar en año de Mundial y de la necesidad de "darlo todo en cada entrenamiento". Para muchos jugadores, este España-Serbia es su propia final.

El esqueleto cambió

Comparar la lista actual con la que conquistó la Eurocopa en julio de 2024 arroja hasta doce nombres diferentes. El proceso de renovación no ha sido traumático, pero sí profundo. La primera baja fue involuntaria: Dani Carvajal, capitán y alma del lateral derecho, sigue sin recuperar su mejor nivel tras la grave lesión de rodilla sufrida en octubre de 2024.

De la Fuente sigue esperándole -"ojalá Dani recupere el nivel que tuvo en la Eurocopa y esté con nosotros", dijo este jueves-, pero el calendario aprieta y Pedro Porro ha tomado el relevo con plenas garantías.

Álvaro Morata, el otro capitán, el hombre que levantó el trofeo en Berlín, ha completado un ciclo que hoy parece definitivamente cerrado. La decisión técnica de excluirle llegó en octubre, y desde entonces el delantero del Como ha quedado en tierra de nadie: ni convocado ni despedido formalmente.

Álvaro Morata y Dani Carvajal, en un calentamiento de España Reuters

De la Fuente vuelve a tenderle la mano de manera protocolaria -"sabe que tiene que seguir trabajando y poder demostrarlo en el campo"-, pero la realidad es que Mikel Oyarzábal, con seis goles en la fase de clasificación, ha ocupado el hueco de nueve con tanta solidez que el debate está zanjado.

A esos dos nombres se suman los de quienes han dicho adiós de manera definitiva. Jesús Navas se retiró dejando un vacío emocional en la plantilla; Nacho Fernández cogió rumbo a Arabia Saudí; y Joselu abandonó el proyecto rumbo a Qatar sin haber podido consolidarse. Tres futbolistas que representaban la conexión con una generación de oro, y cuya marcha aceleró la renovación.

Las lesiones han martirizado esta fase de preparación. Fabián Ruiz, Mikel Merino y Nico Williams son los tres casos que más preocupan en Las Rozas. El pivote del PSG y el mediocentro del Arsenal habrían sido titulares indiscutibles en un once de máximas garantías, y su ausencia en los últimos meses ha obligado a De la Fuente a explorar alternativas en el centro del campo.

Nico Williams, artífice junto a Lamine Yamal de la magia de la Eurocopa, lleva sufriendo una pubalgia que no le ha dejado tener continuidad en toda la temporada, sin éxito con los tratamientos conservadores que ha probado el Athletic. El tiempo se agota y la incertidumbre sobre su presencia en el Mundial sigue siendo real.

Zubimendi y los jóvenes toman el mando

En ese vacío han crecido nuevos líderes. Martín Zubimendi es hoy el cerebro indiscutible de la Selección. Lo fue en la final de la Eurocopa cuando sustituyó a Rodri en la segunda parte con el partido en tensión; lo ha seguido siendo durante los meses de ausencia del Balón de Oro, y lo sigue siendo ahora que el madrileño regresa a la concentración en pleno proceso de recuperación de su nivel.

La defensa es la parcela que más ha cambiado en apariencia, pero donde el futuro más ilusiona. Pau Cubarsí, central del Barcelona con apenas 19 años, y Dean Huijsen, que aterrizó en el Real Madrid procedente del Bournemouth con una madurez impropia de su edad, son la nueva columna vertebral de la zaga española.

Ambos conviven en la concentración con la normalidad de quien sabe que ya tiene su plaza reservada para el verano en Estados Unidos, y ambos comparten la naturalidad de una generación que no conoce el miedo escénico. A ellos se une en esta convocatoria Cristhian Mosquera, defensa del Arsenal que puede actuar tanto de central como de lateral y al que De la Fuente elogió por su "versatilidad y compromiso con España".

Las cuatro puertas abiertas

La gran novedad de la convocatoria no es un futbolista de campo. Es una decisión inédita: cuatro porteros citados simultáneamente por primera vez en la historia reciente de la Selección.

Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García forman un cuarteto de lujo que el propio seleccionador situó en perspectiva histórica: "Tenemos a cuatro de los diez mejores porteros del mundo con nosotros, juegue quien juegue no me voy a equivocar".

La llegada del guardameta del Barcelona, con un nivel estratosférico en el club azulgrana esta temporada, ha abierto un debate que De la Fuente se niega a cerrar antes de tiempo. Solo podrán ir tres al Mundial, y saber quiénes serán esos tres es, ahora mismo, la mayor incógnita táctica de España.

Joan García, en un entrenamiento de la Selección EFE

El técnico riojano fue explícito al respecto cuando anunció la lista: "Era el momento oportuno de tener a estos cuatro grandes porteros. A día de hoy son los cuatro de donde pueden salir los tres convocados. Le damos mucha importancia a la convivencia, queremos verlos juntos".

La elección del titular ante Serbia ya avanzará algunas pistas. Los indicios apuntan a que De la Fuente podría dejar de lado a Unai Simón como primer portero para dar minutos a los que necesitan más argumentos.

Barrenetxea, Víctor Muñoz...

Si la convocatoria tiene un mensaje claro es que el proceso sigue abierto. Ander Barrenetxea llega como una de las apuestas más llamativas, extremo de la Real Sociedad que atraviesa el mejor momento de su carrera y que se cuela en la lista en el momento más oportuno para intentar hacerse con un hueco mundialista.

Víctor Muñoz, extremo de Osasuna, es la sorpresa más inesperada: "Queremos verle en la máxima exigencia. Esto unido a que son muy buenos y lo están haciendo muy bien", justificó De la Fuente. El seleccionador también recuperó a Pablo Fornals, de quien dijo que ha mostrado "una versión diferente de su capacidad futbolística".

Junto a ellos continúan consolidándose los regresos de Rodri Hernández -"es un jugador fundamental y está en ese proceso de adquirir la forma que tenía", dijo De la Fuente este jueves- y Carlos Soler, que vuelve a la Real Sociedad . La plantilla española demuestra que, pese a las bajas, el nivel de exigencia en las convocatorias no baja.

El peso de Lamine

Y en medio de todos estos cambios, de todas estas incógnitas y de todas estas renovaciones, sigue él. Lamine Yamal, 18 años, segundo en el último Balón de Oro, el jugador que a sus 16 hizo historia en la Eurocopa y que ahora lleva el '10' del Barcelona en una temporada en la que ha marcado su primer hat-trick en La Liga siendo el más joven en hacerlo desde 1934.

Lamine Yamal atendiendo a los fans con la Selección EFE

La Selección cambia. Los capitanes se van. Las certezas se multiplican y también las dudas. Pero hay una variable que permanece constante en todas las ecuaciones de De la Fuente: Lamine jugará, y de él se espera todo.

El debate sobre cuánto peso debe cargar un chico de 18 años lleva meses instalado en el fútbol español. Raúl González, leyenda del Real Madrid, fue claro al opinar que Lamine "todavía no va a ser el eje de la Selección española" porque hay jugadores con más experiencia para quitarle presión.

Pero el propio futbolista ha respondido siempre con el único argumento que vale en el fútbol: el juego. "Mi mentalidad me dice que tengo que ir a ganar. No me pasa por la cabeza que tengo muchos años por delante; quiero ganar ahora", dejó dicho cuando cumplió 18 años.

España llega a este último tramo de preparación con un esqueleto en construcción, con dudas genuinas en la portería, con la esperanza puesta en la recuperación de Williams, Fabián y Merino, y con la certeza de que una generación nueva ha tomado el relevo.

Ochenta días. Dos amistosos que no son amistosos. Y un Mundial que, en palabras de su seleccionador, ya ha empezado.