La vida de Mbappé (27) fuera del fútbol: un patrimonio de 250 millones y su nueva faceta como inversor en seguros

Kylian Mbappé lleva años construyendo, en paralelo a su carrera sobre el césped, un emporio empresarial en base a un patrimonio que se cifra en torno a los 250 millones de euros.

La última pieza del puzle acaba de encajar esta semana con su entrada como inversor y embajador en Alan, la insurtech francesa que ha revolucionado el seguro de salud digital en Europa.

Una decisión que no es un capricho ni una simple operación de imagen, sino la culminación de una estrategia financiera tan meticulosa como su juego. El acuerdo con Alan lo ha materializado a través de Coalition Capital, su fondo de inversión personal.

Mbappé no solo aporta capital -una participación cuyo importe exacto no se ha hecho público, aunque fuentes del sector hablan de varios millones de euros- sino que participará de forma activa en el desarrollo estratégico y operativo de la compañía, colaborando en iniciativas de prevención, salud mental, nutrición y actividad física.

Alan, valorada en más de 5.000 millones de euros tras cerrar una ronda de 100 millones liderada por Index Ventures, opera en Francia, España, Bélgica y Canadá. La alianza con el delantero del Real Madrid llega en un momento de máxima expansión internacional.

La apuesta por Alan encaja a la perfección en la filosofía inversora que Mbappé ha ido perfilando desde que era adolescente: tecnología, innovación y coherencia con sus valores personales. El jugador rehúsa cualquier asociación con marcas de apuestas o comida rápida, y aplica el mismo principio a sus inversiones.

Su cartera incluye Sorare, la plataforma francesa de cromos digitales con criptomonedas; una participación superior al 10% en Loewe Technology, empresa alemana de sistemas de sonido y audiovisual; y el SM Caen, club de la segunda división francesa del que adquirió el 80% del accionariado por 15 millones de euros.

Mbappé y la imagen oficial de su incorporación al equipo Alan

A estos activos se suma una participación en el equipo francés de SailGP -la competición de vela de alta velocidad a menudo comparada con la Fórmula 1 náutica- y Zebra Valley, su propia productora audiovisual enfocada en deporte, música y videojuegos.

La gestión de todo este entramado recae en KEWJF, la sociedad holding familiar creada en 2017 cuando Mbappé era todavía un adolescente en el Mónaco. Las siglas responden a los nombres de su familia: Kylian, Ethan, Wilfried, Jirès y Fayza.

Él es el único accionista y su madre, Fayza Lamari, ejerce de presidenta. Es ella quien, junto a la abogada especialista en derechos de imagen Delphine Verheyden, supervisa los contratos publicitarios con Nike, Dior y Hublot, y quien da el visto bueno a cada nueva inversión.

El modelo que inspira esta arquitectura financiera tiene nombre propio: LeBron James. El experto en marketing deportivo Vincent Chaudel lo describió hace tiempo con claridad: Mbappé tiene "una cultura deportiva a la americana", con la voluntad de controlar todo el proceso y construir una marca global que sobreviva al final de su carrera futbolística.

Con 27 años y una fortuna que sigue creciendo, el delantero merengue parece decidido a que su nombre figure, algún día, entre los deportistas más ricos del mundo.