Ni La Moraleja, ni La Finca: la urbanización de lujo con 73 hectáreas donde Rodri Hernández creció en Madrid

Cuando Rodri Hernández habla de Madrid, lo hace con la certeza de quien sabe exactamente dónde quiere volver. No al barrio de cualquiera. No a un piso en el centro.

Su Madrid tiene nombre propio: Villafranca del Castillo, una urbanización privada al oeste de la capital, en el límite con Majadahonda, que se extiende sobre 73 hectáreas de parcelas mínimas de 1.500 metros cuadrados, vigilancia perimetral permanente y una calidad de vida que pocos se pueden permitir.

Allí creció el mejor centrocampista del mundo. Y allí, según confió recientemente, sigue teniendo invertido parte de su patrimonio.

Mientras que La Moraleja y La Finca concentran la mayoría de los focos mediáticos por ser el refugio de estrellas del Real Madrid y el Atlético, Villafranca del Castillo permanece en la discreción que tanto gusta a su vecino más ilustre aunque ahora reside en Mánchester.

Rodri no es de postureo ni de redes sociales -no tiene ninguna-, y eso también se nota en sus decisiones de vida. Creció en una zona que no aparece en los titulares de crónica rosa, pero que en el mercado inmobiliario de lujo madrileño cotiza igual de alto.

Rodri Hernández, con el título de la Carabao Cup EFE

El madrileño, que este miércoles volvió a encender los micrófonos con una entrevista en Radioestadio Noche de Onda Cero, dejó algunas perlas para los que le siguen más allá del fútbol. Habló de su recuperación -"Me siento que vuelvo a ser el Rodri que queremos"-, del Mundial, y también de su futuro.

Con el contrato con el Manchester City expirando en 2027, fue claro sobre sus prioridades: "Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar".

Y sobre la posibilidad de recalar en el Santiago Bernabéu a pesar de su pasado en el Atlético de Madrid, no se escondió: "No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo".

El jugador también confesó que su deseo es volver a La Liga y, con ello, a Madrid. La ciudad donde nació, donde se formó como futbolista en las categorías inferiores del Atlético y donde hoy, según sus propias declaraciones, tiene invertido dinero en el sector inmobiliario.

"Invierto en lo que entiendo y el sector inmobiliario en Madrid es algo que siempre va a estar", explicó hace poco con la solidez de quien además tiene una licenciatura en ADE por la Universitat Jaume I.

Que el Balón de Oro 2024 haya convertido el ladrillo madrileño en parte de su cartera financiera no es una anécdota. Es un síntoma de quién es Rodri: el futbolista que estudió mientras ganaba la Champions y que invierte donde conoce el terreno.

También el fitbolista que, cuando piensa en casa, piensa en una urbanización discreta al oeste de la capital, lejos del glamur de La Finca, pero tan cerca de Madrid como siempre ha querido estar.