Joan García (24), futbolista: "Antes de los partidos ceno siempre algún pescado como el salmón con arroz y huevo"

Joan García vive uno de los momentos más dulces de su carrera. A sus 23 años, el de Sallent ha sido convocado por primera vez con la selección española absoluta, un premio merecido a una temporada impecable bajo los palos del FC Barcelona, donde se ha consolidado como una de las grandes sorpresas del curso.

Su rendimiento ha sido tan sobresaliente que ya se le coloca en la misma conversación que nombres de la talla de Thibaut Courtois, Jan Oblak o Unai Simón, referentes de la portería en La Liga y en Europa.

El meta de Sallent se ha ganado el reconocimiento de compañeros, técnicos y aficionados gracias a su serenidad y su temple en los momentos de máxima exigencia. No es casualidad que Hansi Flick haya confiado en él como pieza clave en la estructura defensiva del Barça.

Joan ha respondido con paradas de mérito, actuaciones decisivas y un crecimiento constante que lo han convertido en una de las revelaciones de la temporada.

Durante su primera concentración con la selección española en Las Rozas, el portero concedió una entrevista al diario AS en la que, más allá del fútbol, mostró su faceta más humana.

Joan García, en el calentamiento previo al partido frente al Betis. Reuters

Reveló algunos de los hábitos que sigue para mantener la concentración antes de un partido, una rutina que, según él, le ayuda a entrar en el estado mental adecuado para competir al máximo nivel. "Suelen ser cenas sencillas: algún pescado como el salmón, con arroz y huevo", confesó el arquero, reflejando la meticulosidad con la que prepara cada detalle de su rendimiento.

Esa disciplina alimentaria no sorprende a quienes lo conocen. Joan García es un perfeccionista que cuida tanto su físico como su mente. En el vestuario se le percibe tranquilo, poco dado a los excesos, más concentrado en la mejora continua que en el ruido mediático que ha empezado a rodearlo.

Un ejemplo de profesionalidad

En un fútbol que a menudo magnifica la imagen del delantero o del jugador creativo, él encarna el papel del portero moderno: sobrio, técnico y altamente analítico. "No es solo cuestión de reflejos", suele repetir en los entrenamientos. "Hay que entender el juego desde dentro".

Su irrupción también viene acompañada de un componente emocional. Formado en la cantera del Espanyol, Joan García cruzó una frontera simbólica al unirse al eterno rival, el Barça, una decisión que en su momento generó debate pero que con el tiempo le ha permitido alcanzar la élite.

Su progresión meteórica ha sido una lección de profesionalidad y resiliencia, dos valores que Luis de la Fuente ha querido premiar con esta primera convocatoria.

En España, donde históricamente la portería ha sido un lugar de exigencia máxima -de Zubizarreta a Casillas, pasando por Valdés y De Gea-, el salto de Joan García se interpreta como el inicio de una nueva era. No solo por su técnica o reflejos, sino por su inteligencia táctica y su serenidad, cualidades que encajan perfectamente en el estilo de juego de la Roja.

La nueva generación de futbolistas españoles se define por la ambición y la humildad, dos rasgos que Joan personifica a la perfección. Mientras España busca consolidar su identidad rumbo al próximo gran torneo internacional, la aparición del joven guardameta es una gram noticia.

Si algo ha quedado claro en estos meses, es que Joan García no ha llegado para ser una promesa: ha llegado para quedarse, con la frialdad del líder que ya vislumbra el futuro desde el presente.