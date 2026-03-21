El estreno de Barrenetxea y Víctor Muñoz con España: un casting como solución al Caso Nico que amenaza el Mundial

No habrá Finalissima, pero a España le urge seguir rodándose para apuntalar un equipo al que le han ido saliendo incógnitas en los últimos meses. Tan solo restan 82 días para el Mundial y los duelos frente a Serbia y Egipto serán las últimas pruebas antes del inicio del camino hacia la conquista de la segunda estrella.

Luis de la Fuente ha ido poniendo tiritas para cubrir las bajas de Rodri, Fabián o Carvajal, tres piezas clave para la consecución de la Eurocopa hace dos veranos, con futbolistas que han respondido a la perfección. Sin embargo, hay un nombre que se ha convertido en su principal quebradero de cabeza: Nico Williams.

El navarro del Athletic, aquejado de muchos problemas de pubalgia desde agosto, apenas está teniendo continuidad con su club y su presencia en la Copa del Mundo es ahora mismo una incógnita.

Que no pueda estar, o no lo haga al 100%, es un problema grave para la Selección. Su desborde, descaro, disparo e incluso su relación con Lamine Yamal generó en España un perfil que parecía exento en el combinado nacional. Él ha formado parte importante de la transición del 'tiki-taka' al fútbol más vertical.

El plan de Luis de la Fuente no se entiende sin esas figuras que actúan como puñales en las bandas. Es por eso que, con la incógnita de Nico hasta el 11 de junio, el seleccionador riojano está buscando alternativas que puedan asemejarse a lo que ofrece el pequeño de los Williams.

Debutantes

En los últimos cuatro partidos de clasificación para el Mundial, De la Fuente ha apostado por perfiles distintos a Nico. Baena y Olmo, a los que les gusta más jugar al pie y combinar, han sido quienes se han repartido los minutos. En un rol más secundario, Yeremy Pino ha aportado esa dosis de desborde.

El canario vuelve a estar en la convocatoria, pero De la Fuente ha decidido llamar a Víctor Muñoz y Ander Barrenetxea. Un premio para dos futbolistas que están brillando en sus clubes y que podrían disputar sus primeros minutos con la selección absoluta.

Ambos están siendo dos de las noticias más positivas de La Liga. Especialmente Víctor Muñoz, quien está sorprendiendo a todos en su primera temporada en Primera División.

Víctor Muñoz, durante un partido de fútbol esta temporada con Osasuna.

El catalán dejó el Real Madrid y puso rumbo a Osasuna, donde se ha convertido en ídolo en apenas ocho meses. Su impacto ha sido inmediato y desde el primer día se ha consolidado como una figura clave en el esquema de Lisci. Acumula ya 30 partidos esta temporada con seis goles y cinco asistencias.

Víctor Muñoz ha ido de menos a más. Le costó comenzar a generar cifras, pero desde enero está encontrando más regularidad. De hecho, su pico de forma ha llegado en un momento en el que Barrenetxea busca despegar de nuevo.

El extremo de la Real Sociedad se perdió siete partidos entre diciembre y febrero. Varias molestias en los gemelos y el muslo cortaron su progresión cuando estaba siendo uno de los futbolistas más en forma de La Liga.

Ander Barrenetxea celebra su gol al Real Madrid Reuters

Si bien es cierto que sus números son peores que los de Víctor Muñoz (3 goles y 3 asistencias), Barrenetxea tiró del carro cuando la Real Sociedad coqueteaba con el descenso. Con más juego que cifras el vasco ha logrado el ansiado premio de ser convocado con la Absoluta.

Ambos parecen haber sido elegidos para un casting exprés como posible alternativa a Nico Williams si no acaba llegando al Mundial.

Es posible que tan solo haya un hueco. Quizá finalmente ninguno, pero ambos deberán intentar aprovechar la oportunidad y hacerse un hueco en un grupo que parte como favorito a levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.