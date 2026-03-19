El terremoto de la Finalissima castiga a España: la lista más difícil para De la Fuente sin rivales y a 3 meses del Mundial

Luis de la Fuente, expectante antes del partido ante Francia en la Nations League. Reuters

El día en el que Estados Unidos e Israel decidieron volver a alterar el orden mundial con el bombardeo sobre Irán el planeta se puso patas arriba. Un suceso de tal calibre afectó a las relaciones internacionales, los mercados, los precios... y también al fútbol, aunque, como se suele decir, sea lo más importante de las cosas menos importantes.

Todo lo que pasaba por Oriente Próximo se vio inmediatamente condicionado, y eso, en el caso del deporte rey, afectaba especialmente a la Finalissima.

El gran partido que iba a enfrentar a España como campeona de Europa y a Argentina como campeona de la Copa América entró primero en un mar de dudas, después concretó su cancelación, y por último se sumergió en una fase de negociación para buscar una nueva sede.

Oyarzabal y Fabián celebran un gol contra Turquía. REUTERS

No hubo acuerdo. Ni Miami, ni Londres... ni tampoco Madrid. Tan sólo faltaba el OK de la AFA y de Conmebol para que el Bernabéu acogiera el esperado duelo entre dos de las grandes favoritas al próximo Mundial, pero el desinterés del bando argentino tumbó cualquier opción.

El resultado de todo ello, un escenario incierto y sobre todo indeseable para España. La Selección quería aprovechar esta última ventana internacional previa a la Copa del Mundo para ajustar las piezas, pero no podrá extraer demasiadas conclusiones de este parón.

La incertidumbre por bandera

El terremoto provocado por la cancelación de la Finalissima todavía se siente en la Selección. En la RFEF se han visto obligados a trabajar a contrarreloj para tratar de rellenar estas fechas internacionales, y lo cierto es que ni siquiera se conoce aún exactamente cómo será la disposición de partidos.

A escasas horas de que Luis de la Fuente ofrezca la lista de convocados, España tan sólo sabe que jugará el próximo viernes 27 de marzo ante Serbia un amistoso en el Estadio de la Cerámica.

Esa era la fecha en la que España y Argentina tendrían que haberse visto las caras en Qatar, pero la cancelación y los desencuentros posteriores obligaron a la RFEF a cerrar una alternativa de manera precipitada.

El parón internacional incluye una nueva fecha para un hipotético segundo partido, pero eso está en el aire. España y Egipto habían cerrado un acuerdo para medirse el día 31 de marzo en un estadio todavía por determinar, pero en las últimas horas se ha vivido giro total de los acontecimientos.

Unos trámites burocráticos con el viaje de la expedición egipcia a España han complicado la viabilidad de este enfrentamiento, y pese a que la Federación del país africano trabaja para intentar solventar este inconveniente, todo permanece en el aire.

Una preparación nefasta

El contratiempo es grave para Luis de la Fuente. El seleccionador confiaba en poder ver a su equipo en acción ante un rival de primera línea como Argentina antes del Mundial, pero va a tener que conformarse con mucho menos.

Quizás tan sólo con un partido ante una selección inferior como Serbia. Y casi tendrá que dar las gracias si consigue disputar un segundo encuentro con Egipto o incluso algún otro combinado menor.

Rodri Hernández, con Luis de la Fuente Europa Press

Se trata del último parón de selecciones que ofrece el calendario antes de que el fútbol se detenga para mirar exclusivamente al Mundial a partir del mes de junio. Antes de que arranque la Copa del Mundo, España podrá tener un par de pruebas previas, pero estarán ya muy pegadas al inicio de la competición y habrá poco margen de maniobra.

Por eso, esta ventana se presentaba como una gran oportunidad para poder jugar con las piezas e intercambiar cromos a tres meses vista del inicio de la gran cita del año donde España aspira a su segunda estrella.

Novedades en la convocatoria

Mientras el revuelo sigue rodeando a la Selección, a Luis de la Fuente no le ha quedado más remedio que centrarse en hacer su trabajo y pensar en la mejor convocatoria para esta ventana internacional tan incierta.

Independientemente de los rivales que vaya a tener enfrente, el riojano llevará a los jugadores que considera más en forma para seguir ajustando las piezas de cara al Mundial.

En la portería no se espera novedad alguna. Joan García, con unas molestias tras su último partido con el Barça, no iba a entrar igualmente en los planes del seleccionador, que volverá a apostar por Unai Simón, Raya y Remiro.

Joan García, durante un partido del FC Barcelona Europa Press

Para reforzar la defensa el nombre de Marc Pubill cada vez resonaba con más fuerza en la cabeza de Luis de la Fuente. Su gran temporada con el Atlético de Madrid no pasa desapercibida, pero precisamente se perdió el partido ante el Tottenham por unas molestias.

Se espera que tanto Rodrigo como Pedri regresen a la convocatoria, y serán baja por lesión tanto Merino, como Fabián y Pablo Barrios en el centro del campo.

Otros menos habituales o inéditos que pelean por uno de los huecos en la lista son Marco Asensio, Jesús Rodríguez, Víctor Muñoz, Gonzalo o Moleiro. Para la delantera, se espera la convocatoria de Oyarzabal, Ferran Torres y Borja Iglesias.