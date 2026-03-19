5.000 euros y 12 meses sin entrar a recintos deportivos: la multa al hincha del Real Madrid que hizo el saludo nazi

La Comisión Antiviolencia propuso este jueves una sanción de 5.000€ y la prohibición de la entrada a cualquier recinto deportivo durante 12 meses para el aficionado del Real Madrid que realizó el saludo nazi durante el partido de Champions League ante el Benfica.

Esta acción fue capturada por las cámaras de la retransmisión de televisión y pudo ser vista en el mundo entero.

El hincha blanco, situado en la grada de animación del fondo sur, realizó el gesto del saludo nazi mientras le enfocaba la cámara de televisión durante el partido de vuelta del playoff de Champions League que enfrentó al Real Madrid y al Benfica.

🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | Echan a un aficionado del Real Madrid tras hacer el saludo nazi.



Las cámaras lo captaron y ya ha sido expulsado del Bernabéu.



ℹ️ @matoribio85 pic.twitter.com/HjYDbe8S1O — Offsider (@Offsider_ES) February 25, 2026

El saludo nazi de este aficionado ya le costó al club un toque de atención por parte de la UEFA. El máximo organismo del fútbol europeo le impuso una multa de 15.000€ por "comportamiento racista y/o discriminatorio" durante aquel encuentro.

Y no sólo eso, sino que la UEFA también amenazó al Real Madrid con un cierre parcial de la zona de fondo sur del Santiago Bernabéu. Por eso, en el último encuentro ante el Manchester City se extremaron las precauciones, se prohibieron banderas ajenas al club blanco y se limitaron los cánticos hacia Pep Guardiola.

30.000€ para el Real Betis

Además, la Comisión Antiviolencia también propuso duras sanciones para varios clubes de Primera División después de los últimos episodios vividos en sus estadios.

La multa propuesta para el Real Betis asciende a 30.000€ por la aparición de dos botes de humo y una pancarta con la leyenda “Ultras” en las gradas del estadio la Cartuja. Aquello se produjo en el entrenamiento previo al derbi contra el Sevilla el pasado día 1 de este mes.

La Comisión, que ya propuso para sanción al Betis y al Sevilla por hechos similares antes del derbi sevillano jugado en noviembre, recordó que la ley prohíbe la introducción en los espectáculos deportivos de bengalas, petardos, botes de humo y productos corrosivos o inflamables.

Obliga a su vez a los organizadores a controlar el acceso a los recintos deportivos para garantizar la seguridad de los espectadores y para impedir la exhibición de pancartas, bufandas y otros elementos destinados a la promoción de grupos radicales.

La multa propuesta para el Real Oviedo y el RCD Mallorca asciende a 10.000€. En el caso del club asturiano por la promoción del grupo radical Symmachiarii, con una pancarta en la grada del Carlos Tartiere durante el partido de veteranos jugado el 27 de diciembre de 2025.

La sanción para el Mallorca llega por la exhibición en Son Moix de una bandera del grupo radical Supporters Gol Sur en la grada destinada a los aficionados del Real Betis el 15 de febrero.

La multa económica propuesta para Osasuna es de 5.000€ por la exhibición de una pancarta no comunicada en la grada sur baja del estadio El Sadar, el pasado 31 de enero frente al Villarreal.

En investigación

Por otra parte, la Comisión Antiviolencia también hizo referencia a varios hechos que siguen en investigación, en referencia a los incidentes que se produjeron en los partidos Osasuna-Real Madrid y Getafe-Real Betis.

En el caso del enfrentamiento entre navarros y blancos se propone una multa de 5.000€ para un espectador ubicado en la grada de Indar Gorri en El Sadar por lanzar una botella de refresco al campo.

Las cámaras de seguridad de la Unidad de Control Organizativo (UCO) captaron cómo se tapaba la cara; colocaba un globo en la boca de la botella de plástico y la lanzaba a escasos centímetros de la portería del Real Madrid.

En el Getafe-Real Betis se proponen multas para tres aficionados por los incidentes en la grada del Coliseum por parte de los denominados Comandos Azules, ante los que la Policía tuvo que intervenir, cuando unas 25 personas abandonaron sus localidades y se desplazaron hasta la valla donde estaban 150 aficionados del Betis.

Antiviolencia también propuso una multa de 8.000€ y un año de prohibición de entrada a recintos deportivos para un aficionado del Oviedo, vinculado al grupo radical Symmanchiarii, por agredir a otro seguidor en el partido contra el Atlético de Madrid el 28 de febrero, y otra de 3.001€ para otra persona implicada en los mismos hechos.