Ya ha entrado en vigor: el fútbol tendrá 5 segundos de cuenta atrás para sacar de puerta y de banda o el balón pasará al rival

El fútbol ha entrado oficialmente en la era del cronómetro para los saques.

A finales de febrero, en su 140ª Asamblea General celebrada en Gales, el International Football Association Board (IFAB), organismo que define las Reglas de Juego, aprobó un paquete de medidas para acelerar los partidos y castigar de forma más dura las pérdidas de tiempo.

La más llamativa para el aficionado es la introducción de una cuenta atrás de cinco segundos en saques de banda y de puerta cuando el árbitro considere que se está ralentizando la reanudación.

La filosofía de la medida es la misma que ya se aplicó al portero y el tiempo que puede retener el balón en las manos: menos interrupciones, más balón en juego y menos minutos añadidos eternos al final de cada parte.

A partir de ahora, cuando el colegiado detecte que un jugador está demorando un saque de banda o un portero está alargando en exceso un saque de puerta colocado, podrá hacer una señal clara, iniciar un conteo visual de cinco segundos y, si al llegar a cero la pelota no está en juego, castigar directamente a ese equipo.

En el caso del saque de banda, el rival sacará; si se trata de un saque de puerta, la sanción será todavía más dura: córner para el contrario.

Estas reglas no son un experimento aislado. IFAB las aprobó formalmente el pasado 27 de febrero y fijó su entrada en vigor para el próximo ciclo de Reglas de Juego 2026-27, que arranca el 1 de julio de 2026.

Sin embargo, como es habitual, se ha abierto la puerta a que los grandes torneos las apliquen antes. La propia FIFA ya ha confirmado que el nuevo sistema de cuenta atrás se usará en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, convirtiendo la Copa del Mundo en el gran escaparate de la nueva norma.

En la práctica, eso significa que el futbolista profesional va a tener que reeducar automatismos que llevaba años interiorizados.

Las nuevas normas del juego se pondrán en práctica durante el Mundial de 2026 ADIDAS

El central que se toma su tiempo para subir al saque de banda, el lateral que espera a que su equipo salga para lanzar el balón o el portero que apura segundos antes de sacar de puerta se exponen ahora a regalar una posesión peligrosa o un córner sin necesidad de falta previa.

La decisión queda en manos del árbitro, que tendrá que interpretar cuándo existe demora deliberada, pero una vez activa la cuenta atrás, el castigo es automático.

Los responsables de la medida insisten en que no se trata de cambiar la esencia del juego, sino de protegerla. Quieren que los minutos que paga la gente por ver sean de fútbol real y no de saques eternos, rivales tumbados o porteros agotando todo el tiempo posible.

El Mundial 2022 ya dejó una pista con los descuentos larguísimos para recuperar minutos perdidos; ahora, el siguiente paso es atacar directamente el origen de esas pérdidas.

A partir del verano de 2026, del fútbol profesional al que se organicen las federaciones nacionales, los saques dejarán de ser un refugio para rascar segundos y pasarán a ser una ruleta de cinco segundos en la que nadie querrá quedarse mirando el cronómetro