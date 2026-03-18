Comunicado de Senegal: apela la decisión de declarar campeón de África a Marruecos y dice "va a ser la Tercera Guerra Mundial"

Senegal ha reaccionado con furia a la histórica decisión de la CAF de anular su victoria en la final de la Copa África y proclamar campeón a Marruecos en los despachos.

La resolución del Jurado de Apelación da por perdido el partido a los 'Leones de Teranga' por 3-0 al interpretar que el abandono temporal del campo en Rabat vulneró el reglamento disciplinario.

Para el país campeón sobre el césped, el golpe va mucho más allá de lo deportivo y abre una batalla jurídica e institucional que amenaza con marcar el futuro inmediato del fútbol africano.

La final del 18 de enero en Rabat quedó marcada por la polémica. Con el duelo igualado, el árbitro anuló un gol senegalés y, poco después, señaló un penalti a favor de Marruecos tras una revisión en el VAR.

En ese contexto de máxima tensión, buena parte de la selección de Senegal, acompañada por el cuerpo técnico, abandonó el césped durante varios minutos, mientras Sadio Mané trataba de convencer a sus compañeros para volver al juego.

Marruecos falló la pena máxima y, ya en la prórroga, Senegal terminó imponiéndose. Dos meses después, el giro en los despachos ha convertido aquella noche en el origen de un caso sin precedentes.

El comunicado de Senegal

El comunicado de la Federación Senegalesa de Fútbol, hecho público tras conocerse el fallo, combina un tono jurídico con una carga política evidente. La FSF denuncia una decisión "inicua, sin precedentes e inaceptable" que, a su juicio, "arroja descrédito sobre el fútbol africano y sobre el fútbol senegalés".

Además, anuncia que acudirá "en los más breves plazos" al Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana y subraya que defenderá "los valores de integridad y de justicia deportiva" hasta el final.

Aficionados de Senegal enfurecidos durante la final de la Copa África Reuters

La federación sostiene que el procedimiento disciplinario fue defectuoso y que la interpretación del reglamento ha sido forzada para castigar a su selección.

Lejos del lenguaje de los comunicados, en privado el tono se dispara. Una fuente de la federación, citada por L'Équipe, eleva el nivel de dramatismo al hablar de la próxima reunión del máximo órgano del fútbol africano: "Estamos indignados. Hay una reunión del Comité Ejecutivo de la CAF el 29 de marzo, va a ser la Tercera Guerra Mundial".

Reacciones de los jugadores

En el vestuario, la respuesta ha estallado en redes sociales. Moussa Niakhaté ha difundido fotos levantando el trofeo de la Copa África con un mensaje desafiante: "Venid a por ellas", en referencia a la copa y a la medalla de campeón.

En otra publicación, remata la idea: "Esto no es IA, es real", insistiendo en que nadie podrá borrar lo que ocurrió sobre el césped.

Pathé Ciss también ha posado con su medalla y ha recurrido al sarcasmo para dirigirse a Marruecos y a la CAF: "Podéis darle tres goles más a los llorones", escribió, apuntando directamente al resultado administrativo.

Jugadores de Marruecos abatidos tras perder la final de la Copa África Reuters

Pape Demba Diop eligió una frase que ha corrido como la pólvora entre los aficionados: "Creo que estamos en el manicomio".

La propia selección se ha sumado a ese mensaje de desafío simbólico. La cuenta oficial del combinado nacional ha compartido vídeos de las celebraciones del título junto a su afición, sin añadir texto, como si bastara con recordar a todo el mundo quién levantó realmente la copa.

Para muchos seguidores, esas imágenes son la verdadera clasificación, por encima de lo que dicten los comités disciplinarios.

Ataques a Infantino

La indignación no se queda en Senegal. Una figura histórica del fútbol africano como Claude Le Roy ha criticado de forma abierta el rumbo de la confederación y el papel de su presidente, Patrice Motsepe.

En una intervención televisiva, el técnico francés afirmó que no se habría imaginado "ni por un segundo" que la CAF pudiera llegar tan lejos y apuntó a "tratos turbios" y a la influencia de Gianni Infantino en esta decisión.

Para Le Roy, el caso pone en cuestión la independencia del fútbol africano y añade gasolina a la sensación de injusticia que se respira en Dakar.

Ahora toda la presión se traslada a los despachos de Lausana. El recurso ante el TAS será el último cartucho de Senegal para recuperar el título y, al mismo tiempo, un examen de hasta dónde puede llegar el poder disciplinario de una confederación frente a lo que sucede en el campo.

Mientras tanto, en el país de la Teranga se habla de reglamentos, pero sobre todo se habla de orgullo: de un trofeo que consideran suyo y de una decisión que, pase lo que pase, ya ha dejado heridas profundas.