El partido, correspondiente a la jornada 28 de La Liga, se disputa hoy, lunes 16 de marzo de 2026, a las 21:00 horas. El escenario será el Estadio de Vallecas, en Madrid, y la retransmisión televisiva en España correrá a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, plataformas oficiales que ofrecen la cobertura en directo.

En lo deportivo, el conjunto franjirrojo llega tras un empate ante el Sevilla, destacando el buen momento de Pacha Espino. Por su parte, el equipo granota aterriza en la capital con la urgencia de puntuar tras una dinámica irregular que ha complicado su situación clasificatoria.

El colegiado César Soto Grado será el encargado de impartir justicia en un choque donde la intensidad defensiva y el control de las áreas serán determinantes. Ambos técnicos cuentan con casi toda la plantilla disponible, lo que augura un enfrentamiento táctico muy cerrado desde el pitido inicial.