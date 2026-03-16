La nueva vida del Kun Agüero (37) después del fútbol: empresario, streamer y CEO de su equipo de esports

Sergio "Kun" Agüero se ha reinventado lejos de los terrenos de juego y hoy encarna un perfil híbrido: exfutbolista de élite, empresario con inversiones diversificadas, streamer de referencia en el mundo hispanohablante y cabeza visible de su propio proyecto de esports.

Agüero se vio obligado a retirarse en 2021 por una arritmia cardíaca, pero el adiós al fútbol profesional coincidió con el auge de sus directos en Twitch, que había empezado a explorar durante la pandemia.

En poco tiempo pasó de ser una estrella de la Premier a uno de los streamers más populares de América Latina, con una comunidad de varios millones de seguidores y directos que mezclan humor, análisis futbolístico y vida cotidiana.

Ese salto al ecosistema digital no fue un simple entretenimiento: le abrió la puerta a construir una nueva marca personal y a negociar acuerdos propios de un medio de comunicación deportivo.

En paralelo, el Kun consolidó KRÜ Esports, el club de deportes electrónicos que fundó y del que es CEO, con presencia en títulos competitivos y una fuerte identidad ligada a su figura.

Sergio 'Kun' Agüero durante un acto en Qatar como representante de la selección argentina

El proyecto creció hasta el punto de expandirse también al fútbol 7 con Kunisports en la Kings League, donde Agüero debutó como presidente de club en una competición que combina espectáculo, streamers y exjugadores profesionales.

En 2025 decidió dar un paso más: Kunisports dejó atrás su denominación original para integrarse bajo el paraguas de su marca y pasar a llamarse KRÜ FC, un movimiento pensado para unificar la identidad y reforzar la sinergia entre esports, contenido y competición física en la Kings League Américas.

Aliado de Conmebol y voz del fútbol

Su peso en el entorno digital ya no pasa solo por jugar o reaccionar a partidos; también por adquirir derechos. Conmebol anunció en 2025 una alianza exclusiva con Agüero para que, a través de su canal en Twitch, pueda emitir los momentos más destacados de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025 en prácticamente toda Latinoamérica, con excepción de Brasil.

El acuerdo busca conectar los torneos sudamericanos con audiencias jóvenes y nativas digitales, y confirma al exdelantero como un nuevo tipo de "broadcast partner" que opera desde la lógica del streaming y no de la televisión tradicional.

A esa faceta se suma su rol como comentarista en ESPN, donde aporta la mirada del exfutbolista top complementada por la cercanía que cultiva a diario en sus directos.

Agüero también ha trabajado su perfil de empresario lejos de las cámaras. En una conversación con el streamer colombiano Westcol explicó que, tras su retiro, se ha centrado en aprender a gestionar su patrimonio y diversificarlo en activos como hoteles y oficinas, además de invertir en acciones a largo plazo.

El argentino defendió la hotelería como una buena inversión siempre que la ubicación sea estratégica y subrayó la importancia de no especular a corto plazo con la bolsa, sino de pensar en horizontes de varios años para hacer crecer el capital.

En el plano más innovador, también ha incursionado en el mundo de los metaversos con Kuniverse, su propio espacio en The Sandbox, concebido como un estadio virtual con minijuegos, desafíos futboleros y experiencias pensadas para que los fans interactúen con él dentro y fuera de sus streams.

A sus 30 y tantos años, el Kun ha pasado de vivir pendiente de los calendarios de Liga y Champions a gestionar agendas de directos, reuniones comerciales y decisiones deportivas como presidente y CEO.