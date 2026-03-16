Ni Doha ni Abu Dabi: el rincón preferido de Dean Huijsen (20) para sus vacaciones entre animales y exotismo

En las pasadas Navidades, sus primeras como futbolista del Real Madrid, Dean Huijsen eligió Dubái como destino para desconectar de la temporada y cargar pilas de cara a este 2026.

El joven defensa, criado en Marbella y acostumbrado al sol de la Costa del Sol, cruzó esta vez el Golfo Pérsico para refugiarse en una de las ciudades favoritas de la élite deportiva mundial. Rascacielos de vértigo, playas de arena blanca, hoteles de lujo y un sinfín de planes a medida de los bolsillos más exclusivos fueron el telón de fondo de sus vacaciones.

Dubái se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes refugios de futbolistas durante el parón invernal: a solo siete horas de vuelo desde España, ofrece clima suave, sol garantizado y una combinación de lujo, compras, gastronomía internacional y planes de ocio difícil de igualar.

Dean Huijsen, con el Real Madrid

A ello se suma una oferta hotelera que va desde resorts con playa privada en la icónica isla artificial de Palm Jumeirah hasta suites con piscina infinita y vistas panorámicas al skyline, con servicios tan pensados para el descanso como para la exposición en redes sociales.

En ese contexto, no sorprende que Huijsen eligiera la ciudad emiratí para unos días de desconexión en familia.

Las imágenes compartidas de las vacaciones del jugador mostraron el patrón clásico de vacaciones de lujo en Dubái: estancias en complejos con acceso directo a la playa, zonas de piscina rodeadas de rascacielos y recorridos por algunos de los puntos más reconocibles de la ciudad.

Playas como Jumeirah Beach o Sunset Beach, con su arena blanca y aguas tranquilas, concentran buena parte de la actividad de los turistas que buscan combinar relax y deportes acuáticos, y son también paradas habituales de los futbolistas que pasan por la ciudad. Huijsen no es una excepción en esa tendencia.

El gran foco de sus vacaciones, sin embargo, fue el Fame Park, un exclusivo zoológico privado situado en Dubái y propiedad del empresario emiratí Saif Ahmad Belhasa.

El recinto, al que solo se accede por invitación, alberga alrededor de 500 animales de 150 especies distintas y se ha convertido en una parada casi obligada para celebridades, deportistas y estrellas de la música que visitan la ciudad. Por allí han pasado nombres como Leo Messi, Luka Modric, Mariah Carey o Anthony Joshua, lo que da una idea del nivel de exclusividad que rodea al lugar.

Durante su visita a Fame Park, Huijsen protagonizó algunas de las imágenes más llamativas de estas vacaciones. En los vídeos difundidos se le ve midiendo su fuerza con un tigre, posando con una enorme pitón enrollada sobre sus hombros o dando de comer a cocodrilos, osos y carpinchos, el roedor gigante que se ha puesto de moda entre el público más joven.

También aparece interactuando con lémures y otros animales exóticos, siempre en un ambiente controlado por los cuidadores del centro, y acompañado de familiares en un recorrido que combina espectáculo y contacto cercano con la fauna.

La visita se enmarca en un paquete de actividades típico de Dubái, donde este tipo de propuestas exclusivas conviven con otros planes más habituales: paseos por centros comerciales gigantes, cenas en restaurantes panorámicos y tardes de relax entre playas y piscinas de hotel. Al fin y al cabo, la ciudad se vende al turista como un gran parque de ocio en el que cada jornada puede tener un protagonista distinto.

Las vacaciones de Huijsen en Dubái encajan a la perfección con la tendencia de los futbolistas de élite a buscar destinos que combinan sol, privacidad y experiencias únicas.

El defensor del Real Madrid aprovechó el parón para viajar con su familia, disfrutar del buen tiempo y sumarse al circuito de planes exclusivos que ofrece el emirato, desde instalaciones privadas como Fame Park hasta la vida entre rascacielos, playas y clubes de piscina.