El último show de Joan Laporta en plena jornada electoral: besa, abraza y salta con los jugadores en plena votación

Joan Laporta se abraza con los jugadores en plena votación a la presidencia.

Surrealista imagen la que se ha vivido en las últimas horas de la jornada electoral en el Fútbol Club Barcelona. Tras la victoria holgada ante el Sevilla, los futbolistas acudieron a las urnas para depositar su voto y lo hicieron curiosamente bajo la atenta mirada de Joan Laporta, quien aspira a seguir en el trono.

La plantilla ejerció su derecho a voto, pero lejos de mantener la neutralidad que se le presupone en la carrera por la presidencia entre Joan Laporta y Víctor Font, tuvieron gestos de considerable favoritismo hacia Laporta.

Las imágenes dejaron claro de qué lado están los jugadores. Mientras algunos futbolistas como Dani Olmo o Raphinha dejaban su sobre en las urnas, Joan Laporta se acercó hacia ellos para darles un abrazo o incluso un beso.

Los jugadores del Barça bailando y cantando con Laporta en el momento de votar JAJAJAJAJAJAJApic.twitter.com/cljZA7lU2k — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) March 15, 2026

En actitud victoriosa, sabiendo que las encuestas le dan sobre el papel una victoria cómoda sobre su rival, Laporta se sintió ratificado y montó un espectáculo acorde a su figura.

Lo siguiente fue fundirse en una piña con varios de los jugadores de la primera plantilla y empezar a saltar y a realizar cánticos a favor del Fútbol Club Barcelona. Una piña, mientras que Víctor Font, el otro aspirante a la presidencia, estaba ajeno a tal escena.

Joan Laporta, junto a Flick en el momento de votar.

No sólo fue cosa de los futbolistas. Hansi Flick también dejó claro cuál iba a ser su voto, pese a que después en la rueda de prensa lo quisiera ocultar.

El entrenador germano ejerció su derecho a voto acompañado de Joan Laporta y bajo la atenta mirada del presidente saliente. Una vez que depositó el sobre, Laporta cogió de la mano al entrenador y la alzó al aire mientras gritaba su nombre.