La nueva vida de Joan Capdevila (48) después del fútbol: diplomático, comentarista y líder de conferencias

Joan Capdevila ha encontrado una segunda vida tan ajetreada como cuando subía y bajaba la banda. Ahora es el rostro institucional del RCD Espanyol, voz experta en los medios y reclamo en el circuito de conferencias empresariales.

Desde 2019 ejerce como responsable de Relaciones Institucionales Deportivas del RCD Espanyol, un cargo creado para aprovechar su carisma y su pasado blanquiazul. Su misión pasa por representar al club en actos oficiales, cuidar el vínculo con federaciones, otras entidades deportivas y patrocinadores, y actuar como portavoz deportivo cuando toca dar la cara.

El club destaca que es el "principal representante de la entidad en todos los ámbitos deportivos", lo que le convierte en una especie de ministro de Exteriores perico. Él mismo explica en entrevistas que disfruta de esa mezcla entre calle y despacho, haciendo de puente entre vestuario, directiva y entorno social del Espanyol.

Joan Capdevila con la Selección Española de fútbol. RFEF.

Lejos de desaparecer del foco, Capdevila ha convertido su experiencia en relato y análisis. Ha trabajado como comentarista en distintos programas de radio y televisión, aportando lectura táctica, anécdotas de vestuario y la perspectiva de alguien que ha disputado una final de Mundial.

Esa visibilidad le ha llevado también a formatos más ligeros: ha sido concursante de programas de entretenimiento como "Celebrity Bake Off España" y en 2026 participa en "El Desafío" de Antena 3, sin dejar su puesto en el Espanyol.

Su presencia mediática se extiende al ecosistema digital: ha aparecido en proyectos de streaming con creadores como TheGrefg y en la Kings League, donde fue imagen de Saiyans FC y se enfundó de nuevo las botas para el show.

Del vestuario a la empresa

El tercer gran pilar de su nueva vida está en los auditorios. Desde 2020 ofrece conferencias en entornos corporativos, donde traduce el vestuario campeón del mundo a lenguaje de empresa: liderazgo, trabajo en equipo, gestión del ego y adaptación al cambio.

A través de la agencia BCC Speakers se presenta como ponente para compañías que buscan inspiración en los valores del deporte de élite.

Su conferencia "Construir un equipo de futuro y ganador" toma como ejemplo la Selección española que conquistó la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010, y la conecta con retos muy concretos de las organizaciones: cohesionar grupos diversos, manejar la presión o compartir objetivos.

No lo hace desde el púlpito, sino con tono cercano y con el humor que le acompaña desde sus tiempos de jugador, algo que él mismo subraya: no pretende dar lecciones, sino sentarse a conversar y, si puede, ayudar.

Capdevila ha volcado parte de ese discurso en el libro "Permanentemente preparado", con prólogo de Xabi Alonso, del que deriva otra de sus charlas estrella.

En ese proyecto ofrece cinco claves para estar listo ante los cambios constantes, tanto en el deporte como en la vida profesional, y pone el foco en que la carrera del futbolista termina pronto, pero la necesidad de reinventarse es común a cualquier trabajador.

En la vida pública

A todo ello suma su faceta de emprendedor en la agencia de marketing deportivo Playgrande, donde se ha asociado para tejer proyectos en la intersección entre deporte, talento y entretenimiento.

Él mismo admite que "una de sus motivaciones ahora es seguir en activo", construir nuevas metas lejos de los focos de un lateral de Primera, pero sin renunciar a la exposición pública.

Así, aquel defensa que lo jugó todo en Sudáfrica 2010 se ha convertido en algo más que un recuerdo de la generación dorada: es diplomático del Espanyol, analista para los aficionados y conferenciante para empresas que buscan aprender de un tipo que ha vivido la presión máxima… y que ahora explica, con calma y una sonrisa, cómo se sobrevive a la retirada.