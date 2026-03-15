La imagen de las elecciones del Barça: Ter Stegen acude a votar y se queda sin hacerlo tras no aparecer en el censo electoral

Ter Stegen, en el momento de ejercer su derecho al voto. Captura de redes sociales

Ter Stegen ha protagonizado un avergonzante episodio cuando ha acudido a las instalaciones del Barça para ejercer su derecho a voto en las elecciones que decidirá el próximo presidente... y no ha podido.

El excapitán fue el primer futbolista en dejarse ver por el Spotify Camp Nou durante esta jornada electoral. Sin embargo, pese a su esfuerzo por participar, no pudo votar, ya que su nombre no figuraba en el censo electoral.

Ante esta situación, el jugador intentó solventar la incidencia con el personal del club, mostrando su interés por involucrarse en el proceso democrático que marcará el futuro de la entidad.

Esta es una de las imágenes de las elecciones en el Barcelona. Ter Stegen no ha podido votar al no aparecer en el censo electoral.pic.twitter.com/km8DWLVt4G — BeSoccer (@besoccer_ES) March 15, 2026

Cabe recordar que el portero llegó al Barça en el verano de 2014, hace ya 12 años, consolidándose como uno de los pilares del equipo y ganándose la admiración de la afición azulgrana.

"Me he encontrado a Ter Stegen, que me ha dicho que no podía votar porque el club no le había actualizado algunos pagos. El hombre estaba triste. Está bien que todos los socios ejerzamos el derecho a voto", comentó Víctor Font al atender a los medios de comunicación después de votar.

Por su parte, los futbolistas de la primera plantilla y el cuerpo técnico del Barça, siempre que sean socios con más de un año de antigüedad, tienen previsto ejercer su voto al término del encuentro que el equipo disputará frente al Sevilla FC a partir de las 16:15 horas.

Inicialmente, la intención era realizar la votación por la mañana, pero debido a motivos de seguridad y logística, se decidió posponerla hasta la conclusión del partido, garantizando así un proceso más ordenado y seguro.

Esta decisión refleja la importancia que el club concede a la participación de sus jugadores y al mismo tiempo asegura que la jornada electoral transcurra con normalidad y sin contratiempos.