Marcos Llorente, futbolista, y su inversión de más de 1 millón de euros: un restaurante de comida sin azúcares que no tiene beneficios

Marcos Llorente, en un acto con la Selección AFP7 / Europa Press

Marcos Llorente es uno de los futbolistas del Atlético de Madrid que más ha apostado por proyectos empresariales fuera del terreno de juego.

Su última gran inversión pasa por Naked & Sated, una cadena de restaurantes de comida saludable que acaba de recibir una inyección de capital de 1,35 millones de euros a través de dos ampliaciones recientes. Sin embargo, el negocio sigue sin generar beneficios y acumula pérdidas que superan los 800.000 euros de ejercicios anteriores.

La cadena Naked & Sated nació en 2019 con un concepto claro: ofrecer comida rápida sin azúcares refinados, sin harinas procesadas y sin ultraprocesados.

La carta incluye hamburguesas, pizzas con base de quinoa, bowls, ensaladas y repostería fit, todo pensado para un público joven, deportista y cada vez más concienciado con la alimentación. Detrás de la propuesta gastronómica está el chef e influencer Roberto Bosquet, conocido en redes por sus recetas saludables .

Llorente comparte la sociedad con su hermano Alejandro, que preside Fast Good S.L., y con otros nombres vinculados al deporte como los exfutbolistas Gerard Deulofeu e Ibai Gómez, además del empresario Marino Cid.

Marcos Llorente, en una concentración de la Selección RFEF

Actualmente la cadena cuenta con unos seis establecimientos repartidos entre Madrid, Valencia, Bilbao y Pozuelo de Alarcón, y está explorando su crecimiento a través de franquicias con dos modelos: restaurante y bakery.

Números rojos

A pesar de facturar 2,58 millones de euros en 2024, la empresa cerró ese ejercicio con pérdidas de 270.694 euros, cifra que se suma a los 206.645 euros en negativo del año anterior. La facturación, además, cayó ligeramente respecto a los 2,8 millones de 2023.

Las dos últimas ampliaciones de capital -600.000 euros en octubre de 2025 y 750.000 euros más recientemente- elevan el capital social hasta 1.797.644 euros, según documentación mercantil.

Se trata de una situación habitual en cadenas de restauración en fase de expansión, donde la prioridad es consolidar la marca y abrir nuevos locales antes de alcanzar la rentabilidad. Los socios, con su nueva inyección económica, muestran que siguen confiando en el potencial del proyecto.

El centrocampista rojiblanco ya vivió una experiencia menos afortunada con Rhudo, un restaurante de alta cocina situado en la calle Velázquez de Madrid que reunió entre sus socios a Antoine Griezmann, el actor Álex González y el cantante Omar Montes.

El local, diseñado por el chef Paco Roncero, abrió en 2024 con una enorme expectación pero cerró definitivamente en enero de 2026 con una deuda cercana a los 3,7 millones de euros y un concurso de acreedores.

A diferencia de aquella aventura, Naked & Sated parece tener una base más sólida gracias a su concepto diferenciado y su red de locales en varias ciudades.

Llorente, que percibe un salario estimado de 8,3 millones de euros brutos anuales en el Atlético, sigue destinando parte de su patrimonio a un negocio alineado con su estilo de vida, aunque el reto de convertirlo en rentable sigue sobre la mesa.