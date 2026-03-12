Sergio, chef, sobre el bocadillo favorito de Fede Valverde: "El solomillo no se hace en la barbacoa y lleva 200g de tocino"

0 votos

Fede Valverde no ha necesitado años de cocina para tener claras sus preferencias. Cada vez que le preguntan al centrocampista del Real Madrid por su plato favorito, la respuesta es automática.

Es el asado, la tradición uruguaya que le conecta con su infancia en Montevideo y con una identidad que no ha abandonado tras una década en Europa. Hasta Modric le pidió uno tras ganar un Clásico, sabedor de que Valverde es el hombre del asado en el vestuario blanco.

Esa querencia por la carne tiene una variante callejera igual de arraigada en Uruguay: el chivito, un sándwich de lomito, tocino, huevo y queso que es casi un símbolo nacional.

El chef Sergio Fernández, rostro habitual de Canal Cocina, se ha atrevido con su propia versión de este clásico montevideano en Cocinamos contigo, adaptándolo para cualquier cocina doméstica.

Un sándwich uruguayo con sabor a vestuario

En la receta de Sergio Fernández, el chivito se construye dentro de un pan redondo vaciado y tostado al horno, que sirve de recipiente crujiente para el relleno.

La base es un kilo de punta de solomillo cortada en tacos, dorada en sartén con láminas de ajo y aceite de oliva, acompañada de tocino crujiente, huevos cocidos, tomates cherry y germinados frescos.

Ingredientes Punta de solomillo, 1 kg

Tocino, 200 g

Láminas de tocino, 8 ud

Huevos cocidos, 2 ud

Tomates cherry, 8 ud

Dientes de ajo, 3 ud

Pan redondo, 1 ud

Germinados, un puñado

Aceite de oliva virgen extra, al gusto

Sal, al gusto Paso 1 Cortar la parte superior del pan a modo de tapa y vaciar parte de la miga para crear un hueco amplio. Llevar al horno hasta que quede dorado y crujiente por dentro. Paso 2 Calentar aceite de oliva en una sartén amplia y dorar las láminas de ajo hasta que estén ligeramente tostadas. Paso 3 Cortar el solomillo en tacos, salpimentar y dorarlo en la misma sartén a fuego fuerte, dejando que se selle bien por todos los lados para que quede jugoso por dentro. Paso 4 Cocinar las láminas de tocino en otra sartén o en el horno hasta que estén crujientes. Cortar los huevos cocidos en cuartos y los tomates cherry por la mitad, mezclarlos en un bol con los germinados, un chorro de aceite y sal. Paso 5 Rellenar el pan con los tacos de solomillo, la ensalada de cherry y huevo, y las láminas de tocino crujiente. Colocar la tapa y servir en el centro de la mesa para que cada comensal se sirva su ración.

La lista de ingredientes es corta pero el resultado generoso, pensado para cuatro comensales que quieran compartir un plato informal sin encender barbacoa.

Un bocado que conecta dos orillas

En la dieta de Valverde, que cuida su alimentación con ayuda de un nutricionista, el chivito no es un plato de diario, sino un homenaje puntual, igual que las tres hamburguesas que se comió una vez tras eliminar al City en Champions League.

Pero representa esa conexión entre el fútbol de élite y las raíces de un charrúa que, por mucho que brille en el Bernabéu, sigue echando de menos el mate, el asado y los bizcochos de su tierra.