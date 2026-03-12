Inglaterra cambia las normas: los españoles que viajen a ver al Real Madrid y al Atleti están obligados a sacar este permiso

Inglaterra ha endurecido silenciosamente las reglas de entrada justo antes de dos de los desplazamientos más masivos de la temporada para la afición española.

La implantación obligatoria de la Electronic Travel Authorisation (ETA) afecta de lleno a los hinchas de Real Madrid y Atlético que la próxima semana viajarán a Inglaterra para las vueltas de octavos de final de la Champions ante Manchester City y Tottenham.

Desde el 25 de febrero, cualquier español que vuele al Reino Unido sin visado, por turismo o para asistir a un partido, necesita tener aprobada esta autorización electrónica antes de embarcar.

La ETA no es un visado clásico ni un papel que haya que llevar encima. Es un permiso digital, vinculado al pasaporte, que el Gobierno británico exige ahora a ciudadanos de países como España para desplazamientos cortos, ya sea por ocio, negocios o visitas a familiares.

Se tramita online o a través de una app oficial del Home Office, tiene un coste similar al de otros sistemas tipo ESTA o ETIAS y, una vez concedida, permite entrar varias veces durante su periodo de validez, que en la mayoría de los casos se extiende hasta dos años o hasta la caducidad del pasaporte.

El matiz clave, y que puede pillar a contrapié a más de un aficionado, es el cambio de filosofía: sin ETA aprobada, no hay viaje.

El propio Gobierno británico lo ha resumido en la consigna "no permission, no travel", que en la práctica significa que serán las aerolíneas y el resto de transportistas quienes bloquearán el embarque a todo pasajero que no figure como autorizado en el sistema.

Imagen de archivo del Etihad Stadium, estadio del Manchester City Europa Press

No se trata de un trámite que pueda resolverse en el mostrador del aeropuerto minutos antes de embarcar: la recomendación del Ministerio de Exteriores español es solicitar la autorización con varios días de antelación para evitar sustos y billetes perdidos.

Sobre el papel, el procedimiento es sencillo: formulario digital con datos personales y del pasaporte, respuesta rápida en la mayoría de los casos y una confirmación por correo que el viajero ni siquiera tiene que enseñar si el sistema funciona correctamente.

Pero el calendario convierte la novedad en una trampa potencial para muchos seguidores que han organizado el viaje como si nada hubiera cambiado desde la última vez que pisaron Manchester o Londres.

Entradas compradas, vuelos cerrados, hoteles reservados... y un requisito nuevo que, si se ignora, convierte todo ese plan en papel mojado antes de llegar al control de seguridad.

En el caso del Real Madrid, se espera un desplazamiento masivo al Etihad para arropar al equipo de Álvaro Arbeloa frente a uno de los rivales más temibles de Europa. Lo mismo ocurrirá con la hinchada rojiblanca rumbo al norte de Londres, donde el Tottenham espera al Atlético en un estadio diseñado para las grandes noches europeas.

Ambos grupos de aficionados, ya sea viajando por libre o en paquetes organizados, entran de lleno en el perfil que el Reino Unido considera "visitante sin visado": españoles que se mueven por turismo o eventos deportivos durante menos de seis meses. A todos ellos les afecta por igual la nueva barrera digital.

La coincidencia temporal entre el estreno práctico de la ETA y la fase decisiva de la Champions crea un escenario que obliga a clubs, peñas y agencias a redoblar la información a sus clientes.

El mensaje es claro: esta vez no basta con el pasaporte y la bufanda. Quien no llegue a tiempo con la autorización electrónica se quedará viendo el partido desde el bar del aeropuerto.