La salvada del peor Barça en Champions: al límite en lo físico y con un penalti con el descuento cumplido

Newcastle

Barcelona

Cuesta creer cómo el Barça, un equipo que impone siempre su superioridad en la liga española, se convierte en uno completamente vulnerable cuando se enfrenta ante clubes ingleses.

Primero fue el Chelsea que le endosó un contundente 3-0 en Stamford Bridge y ahora ha sido el Newcastle. No obstante, el marcador que se reflejó en el electrónico de St. Jame's Park es, cuanto menos, engañoso.

Porque Joan García fue uno de los mejores del partido junto con Gerard Martín y Pau Cubarsí, quienes realizaron una actuación sobresaliente ante las continuas acometidas de 'las urracas'. En el otro área, dos tiros a puerta en 97 minutos.

🌟 Lamine no falla y empata el partido en el último instante. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/W5PPvc8u1g — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 10, 2026

El primero fue obra de Fermín en el 36' -un disparo centrado a las manos de Aaron Ramsdale-; el segundo, el penalti transformado por Lamine cuando el tiempo marcaba el minuto 95:50 de los cuatro que se habían añadido.

Los de Hansi Flick firmaron uno de los peores partidos de la temporada y en el peor escenario posible, la Champions. Sin embargo, en esta competición un factor muy importante es saber aguantar los momentos más difíciles y el Barça ha conseguido salir vivo de Inglaterra.

Ante el 12º de la Premier League y el 12º de la fase liga, los azulgranas vieron cómo los roles se habían invertido. El intenso inicio de partido de los ingleses no duró los primeros minutos tal y como se podía presagiar. Duró todo el partido.

Los azulgranas, exhaustos

Y eso que Eddie Howe, el entrenador del Newcastle, reconocía en la previa que las segundas partes son el talón de Aquiles de un equipo que, al final, se acaba cayendo fruto del desgaste físico de los primeros 45 minutos.

Es muy difícil jugar un partido completo con la intensidad que 'las urracas' pusieron ante un Barça que, si quiere ser un claro candidato a levantar la 'Orejona', tiene mucho que mejorar. El conjunto inglés consiguió algo que muy pocos equipos han logrado, ser superiores ante los de Hansi Flick.

Hansi Flick, pensativo en el momento de dar entrada a Ferran Torres y Xavi Espart. Reuters

El rostro serio del alemán era el fiel reflejo de la inoperancia de sus jugadores, quienes no conseguían pausar el juego cuando disponían del control del balón. Una posesión que estuvo más igualada de lo que se acostumbra en los encuentros del Barça: 45% frente al 55%.

Con un Raphinha que fue de menos a más y sus mejores minutos se produjeron cuando más cansado estaba el equipo; con un Lewandowski inofensivo; un Lamine desaparecido y un Fermín López impreciso, Aaron Ramsdale vivió una noche plácida teniendo en cuenta que delante estaba un equipo que promedia 2,75 goles en Europa y 2,66 en La Liga.

Sobre el papel, el Newcastle pasó por encima del Barça al igual que lo hizo el Chelsea el 25 de noviembre. No obstante, cabe destacar que en aquel partido los azulgranas jugaron durante más de 45 minutos con un jugador menos tras la expulsión de Ronald Araujo.

Aunque antes de la tarjeta roja que vio el charrúa, el conjunto londinense también estaba siendo muy superior. La intensidad que pusieron los de Eddie Howe se reflejó en el número de recuperaciones, 50-41; pero en los balones divididos son los de Hansi Flick quienes mostraron más dominio.

32 duelos ganaron los ingleses por los 50 de los azulgranas. Lo que es lo mismo, el 61% fue para el Barça, mientras que el 39% fue para el Newcastle según las estadísticas ofrecidas por Sofascore.

Un empate fuera de tiempo

Todo el partido del Barça fue un ejercicio de supervivencia digno de un equipo pequeño que se sabe en el alambre. Las conexiones básicas del sistema fallaron estrepitosamente.

El Newcastle vio la oportunidad y finalmente logró su premio en un gol que llevaba mucho tiempo mereciendo con un tanto de Barnes en otra calamidad defensiva blaugrana. El Barcelona estaba en el suelo y con todo merecimiento, pero un milagro final le allanó el camino.

Penalti de Thiew a Olmo en el 94:21, cumplido el alargue de cuatro minutos y sin haberse perdido tiempo, y Lamine Yamal asumió la responsabilidad de lanzarlo. Gol en el minuto 95, vigésimo tanto del '10' azulgrana y el equipo de Flick salvado por la campana.

Lamine Yamal celebra el gol del empate ante el Newcastle. Reuters

Ya de por sí sorprendieron los cuatro minutos que se añadieron después de que no fuera necesaria ninguna intervención del VAR y ese tiempo se justificase en los cambios y en el gol de Barnes.

También lo fue que el italiano Marco Guida dejara una última jugada del Barça que empezó en su campo y terminó 20 segundos después de que se cumpliera el tiempo añadido.

Al final, en el 95:50 de partido Lamine Yamal marcó el gol del empate. Sin jugar a nada, la suerte le premió al Barça, pero no puede ocultar que el equipo ha entrado en un bache desde el intento de gesta ante el Atlético. Mal partido ante el Athletic y mal partido ante el Newcastle. No obstante, la suerte también cuenta.