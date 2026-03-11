Las claves del Real Madrid - City
-Sin banderas de España ni cánticos contra Guardiola: el Real Madrid endurece las reglas en el partido contra el City
- El Real Madrid contra el City de Guardiola, la quinta entrega de la saga europea: Arbeloa frente al espejo de Pep sin Mbappé
- Así son Thiago Pitarch, Palacios y Manuel Ángel, los canteranos que ganan peso con Arbeloa tras su mensaje al vestuario
Real Madrid - Manchester City, en directo |¡¡Se paseó en el área el balón de Doku!!
7' (0-0) Está empezando el Manchester City a embotellar al Real Madrid en su área. Centro de Jeremy Doku que consiguió atraer a varios jugadores, puso el belga un centro raso al área pero ningún jugador consiguió rematar.
Real Madrid - Manchester City, en directo |Buena defensa del conjunto blanco
5' (0-0) Providencial Huijsen y Trent ante la amenaza de Haaland, que intentó ejecutar el primer disparo del partido. No obstante, el Manchester City está protagonizando los primeros acercamientos en el encuentro.
Real Madrid - Manchester City, en directo |Se equivocó Doku
3' (0-0) Intentó elaborar el Manchester City la primera jugada de peligro sobre la portería de Courtois, pero Jeremy Doku pecó de egoísmo y no le pasó el balón a Semenyo cuando estaba en mejor posición para disparar. Acabó despejando Huijsen.
Real Madrid - Manchester City, en directo |¡¡Coomiienzaaaa el partidooo!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el Bernabéu!! La primera posesión del partido es para el conjunto dirigido por Pep Guardiola. Empieza presionando el Real Madrid.
Real Madrid - Manchester City, en directo |¡¡Saltan los 22 protagonistas!!
Ambiente de gala en el coliseo blanco para recibir a su equipo ante una cita que se viene repitiendo año tras año. La visita del Manchester City es ya habitual en los últimos años.
Real Madrid - Manchester City, en directo |A punto de comenzar el partido
Ya no queda ningún jugador sobre el césped del Bernabéu. Todos están en los vestuarios preparándose para el inicio de la ida de los octavos de final de la Champions.
Real Madrid - Manchester City, en directo |La amenaza de Haaland
El delantero noruego acapara los focos sobre el césped del Bernabéu. Rüdiger y Huijsen tendrán trabajo para frenar a un futbolista que esta temporada ha marcado 29 goles y ha repartido siete asistencias en 39 partidos.
Real Madrid - Manchester City, en directo |El mensaje del club a su afición
Prohibido llevar cualquier distintivo diferente a una prenda blanca en la grada de animación del Santiago Bernabéu. El Real Madrid prohibió para el partido de Champions League de esta noche la introducción de cualquier vestimenta u objeto ajeno al Real Madrid, incluidas las banderas de España.
Real Madrid - Manchester City, en directo |"Esta es nuestra competición"
"Somos el Real Madrid y esta es nuestra competición, creemos mucho en nosotros mismos y ante nuestra afición. El último partido nos ha dado mucha moral y muchas ganas. Los dos equipos sabemos que esto son dos partidos, que lo raro es que la eliminatoria se decida hoy, tenemos que salir a hacer las cosas muy bien y que cuidar los detalles porque va a ser muy largo", ha dicho Arbeloa en el micrófono de Movistar+.
Real Madrid - Manchester City, en directo |Dos viejos conocidos
El clásico moderno del fútbol europeo. Un enfrentamiento que se repite por quinta edición de 'Champions' consecutiva. El décimo duelo en apenas cuatro años. Un sinfín de historias surgidas desde la máxima tensión que marca cada pulso.
Aún rememora la afición del Santiago Bernabéu los dos goles en segundos postreros de Rodrygo cuando el Real Madrid estaba eliminado ante el City más temible o un ejercicio de resistencia en el Etihad culminado por una tanda de penaltis con lanzamientos de defensas.
Real Madrid - Manchester City, en directo |Medio equipo en la enfermería
Las bajas en el Real Madrid condicionan una eliminatoria en la que Arbeloa no podrá contar con Militao, Bellingham, Ceballos, Alaba, Mbappé, Carreras y Rodrygo para el primero de los dos enfrentamientos ante el City. Siete bajas que aclaran mucho el panorama a la hora de confeccionar el once madridista.
Real Madrid - Manchester City, en directo |Guardiola sale con todo en el Bernabéu
Pep Guardiola, por su parte, va con hasta siete variantes del pasado XI en la Premier. Es decir, solamente repiten Khusanov, O'Reilly, Savinho y Doku. Vuelven figuras como Donnarumma, Rúben Dias, Rodri y, sobre todo, Haaland.
Our side to face Real Madrid 🩵— Manchester City (@ManCity) March 11, 2026
XI | Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, O’Reilly, Rodri, Bernardo (C), Savinho, Semenyo, Doku, Haaland
SUBS | Trafford, Bettinelli, Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Cherki, Nico, Ait-Nouri, Nunes, Foden, Alleyne pic.twitter.com/VRQuIVM4nc
Real Madrid - Manchester City, en directo | Arbeloa introduce un único cambio
Álvaro Arbeloa introduce un solo cambiocon respecto al XI de Vigo del pasado viernes. Es el regreso de Huijsen al eje de la zaga. Es decir, se mantienen como titulares Thiago Pitarch como interior y Brahim en la zona de ataque como socio de Vinicius.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 11, 2026
🆚 @ManCityES pic.twitter.com/gnHgywq11X
¡Bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta al Real Madrid ante el Manchester City!
¡¡Muy bienas tardes!! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de ida de los octavos de final de la Champions que cita al conjunto blanco ante el equipo citizen. El denominado 'clásico contemporáneo'.