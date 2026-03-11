El clásico moderno del fútbol europeo. Un enfrentamiento que se repite por quinta edición de 'Champions' consecutiva. El décimo duelo en apenas cuatro años. Un sinfín de historias surgidas desde la máxima tensión que marca cada pulso.

Aún rememora la afición del Santiago Bernabéu los dos goles en segundos postreros de Rodrygo cuando el Real Madrid estaba eliminado ante el City más temible o un ejercicio de resistencia en el Etihad culminado por una tanda de penaltis con lanzamientos de defensas.