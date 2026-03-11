Las elecciones del Barça se libran del lío: la Federación Catalana desestima el recurso por las firmas inválidas de Ciria

Las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona seguirán su curso habitual. El Comité de Apelación de la Federación Catalana de Fútbol desestimó este miércoles el recurso que presentó Marc Ciria por la desestimación de 598 firmas.

Ciria se quedó fuera del corte y no pudo convertirse en candidato oficial a la presidencia en este tramo final de las elecciones al no reunir los apoyos suficientes.

Los precandidatos necesitaban alcanzar las 2.337 firmas, y la junta electoral del Fútbol Club Barcelona no admitió 598 apoyos presentados por Marc Ciria al considerarlos inválidos.

La pancarta con la figura de Messi colgada en Barcelona por la candidatura de Marc Ciria EFE

El precandidato, líder de 'Moviment 42', alcanzó los 2.844 avales, algo que le habría permitido ser candidato en firme como Joan Laporta y Víctor Font, pero varias firmas llegaron sin la necesaria fotocopia del DNI y eso hizo que la junta electoral las tirara para atrás.

Tras esta resolución, Ciria podría interponer un recurso ante el Tribunal Catalán del Deporte, algo que el líder de 'Moviment 42' estudiará con su equipo legal.

Irregularidades en las firmas

En su argumentación, la FCF recuerda que los estatutos del Barcelona establecen los requisitos concretos que han de cumplir las papeletas de apoyo para que sean válidas, y que estos tienen un carácter constitutivo. Si no se cumplen, los apoyos no pueden ser validados.



Además, aprecia que las irregularidades en los datos dificultaban su comprobación por parte de la junta electoral y no garantizaban que el apoyo se hubiera prestado con pleno conocimiento y con los datos correctos.

El comité de la FCF asevera también que la junta electoral del FC Barcelona aplicó los criterios según la norma y no lo hizo de forma más restrictiva de lo previsto en los estatutos. Simplemente los ejecutó de manera literal y coherente.

Además, la Federación Catalana de Fútbol rechaza la "interpretación flexible propia del derecho electoral público" que solicitaba el recurso, ya que "las elecciones de una entidad privada como el Barcelona se rigen por sus estatutos y no por las normas del derecho electoral público".

El domingo, el desenlace

La carrera electoral sigue, por lo tanto, su curso habitual. Joan Laporta y Víctor Font fueron los dos únicos capaces de pasar el corte de firmas necesario y convertirse en candidatos de pleno derecho.

Ya ambos protagonizaron un duro cara a cara a principios de esta semana. Laporta acusó a Font de querer gobernar el Barça desde su ordenador, mientras que Font cargó contra la gestión económica de Joan Laporta.

Además, Xavi Hernández confesó públicamente que Laporta le había fallado en su etapa como entrenador del club culé, y también que el presidente saliente echó para atrás el fichaje de Leo Messi cuando las negociaciones estaban muy encauzadas.

El domingo los socios del Barça acudirán a las urnas para decidir si es Joan Laporta de nuevo o, por el contrario, Víctor Font, el que asume las riendas del club catalán.