Las claves del Newcastle - FC Barcelona
Newcastle - FC Barcelona |Cuatro minutos de añadido
90'+1' (1-0) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha levantado el cartelón mostrando cuatro minutos más de prolongación.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡¡Gooool de Barnes!!!
86' (1-0) ¡¡Llega el gol del Newcastle en St. Jame's Park!! Centro de Murphy aprovechando el desajuste del Barça en defensa y Barnes, solo, en el segundo palo marca a placer aunque Joan García estuvo a punto de evitar el gol. Se adelantan las urracas.
Newcastle - FC Barcelona |Mete cloroformo el conjunto azulgrana al partido
82' (0-0) Ahora por fin una posesión larga del Barça. Importante quedarse el balón un rato. El Newcastle tiene que correr detrás del balón.
Newcastle - FC Barcelona |No reacciona el equipo azulgrana
79' (0-0) Sigue el Barça llegando tarde a casi todos los balones. El Newcastle está mucho más entero físicamente. El empate, visto lo visto, es un resultado buenísimo para los de Flick.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡Gol anulado a Joelinton!!
74' (0-0) Había marcado el brasileño, pero le señalan un fuera de juego en el lanzamiento de Barnes que tocó en el palo. Estaba claramente adelantado en el rechace.
Newcastle - FC Barcelona |Pide el cambio Marc Bernal
72' (0-0) El físico no le da para más al jugador del Barça y Marc Casadó ingresa en el terreno de juego.
Newcastle - FC Barcelona |Doble cambio en el conjunto azulgrana
69' (0-0) Mueve el banquillo Hansi Flick en busca de soluciones. Entran Rashford y Dani Olmo, se marchan Lewandowski y Pedri.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡La ha tenido Lewandowski!!
66' (0-0) La mejor del partido. Qué gran acción ahora de Raphinha buscando la espalda, enorme control y pase al '9', que de primeras la manda rozando el palo.
Newcastle - FC Barcelona |Muy atento Ramsdale
61' (0-0) Metió los puños en el último momento el portero del Newcastle para repeler un peligroso balón llovido tras un despeje de Burn.
Newcastle - FC Barcelona |El físico de los ingleses se impone
59' (0-0) Está muy cansado el Barça en líneas generales, mientras el Newcastle sigue llegando una y otra vez a las inmediaciones de la portería de Joan García.
Newcastle - FC Barcelona |Providencial Ramsdale
55' (0-0) Atento el portero del Newcastle para blocar un balón que ya buscaba Lamine Yamal.
Newcastle - FC Barcelona |No terminó bien la jugada Elanga
49' (0-0) El extremo del Newcastle cazó el balón rechazado tras la falta lanzada por Trippier, pero su disparo se marchó desviado.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡Arrancaaa la segunda parte!!
46' (0-0) Comienza la segunda parte en St. Jame's Park sin cambios en ninguno de los dos equipos.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡Finaaaal de la primera parte!!
45'+1' (0-0) ¡¡Descanso en St. Jame's Park!! No hay tiempo para más. Jugadores a vestuario con todo aún por decidir tras una primera parte donde el Newcastle ha sido más protagonista que el Barça.
Newcastle - FC Barcelona |Pide penalti Elanga
44' (0-0) Se cayó el extremo sueco en el interior del área tras un ligerísimo contacto con Gerard Martín, pero hubo más voluntad por tirarse que de continuar la jugada por parte del delantero del Newcastle. No hay nada, decreta el colegiado.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡No pudo llegar Osula!!
38' (0-0) Otra vez que crea problemas Elanga, poniendo un gran centro a media altura que, eso sí, no pudo rematar el delantero en el segundo palo de milagro.
Newcastle - FC Barcelona |Fermín protagoniza el primer tiro a puerta de los azulgranas
36' (0-0) Qué gran jugado ha liderado Raphinha desde el costado izquierdo para pasarle el balón a Fermín en el corazón del área. El mediapunta pegó al balón conforme le vino, aunque el disparo le salió centrado.
Newcastle - FC Barcelona |Amarilla para Tonali
33' (0-0) Ha visto Sandro Tonali la primera amarilla del partido por un leve agarrón sobre Raphinha. Muy discutible que amoneste al italiano por esa acción.
Newcastle - FC Barcelona |Muy incómodos los azulgranas
31' (0-0) Los minutos pasan y el Barça no consigue imponer su juego en St. Jame's Park, más bien lo contrario. El Newcastle está imponiendo un ritmo de juego muy alto y no están dando, por el momento, opciones a los azulgranas.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡A punto de marcar William Osula!!
27' (0-0) Centro exquisito que consigue rematar el delantero del Newcastle, ganándole el duelo a Araújo, pero se le fue rozando el larguero.