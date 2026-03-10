Cinco futbolistas de Irán solicitan asilo en Australia después de negarse a cantar el himno de su país

Tony Burke, ministro del Interior de Australia, con las jugadoras iraníes que han pedido asilo.

Cinco jugadoras de la selección de fútbol femenina de Irán han solicitado asilo en Australia por el gran temor a regresar a su país.

El combinado nacional femenino se negó a cantar el himno de su nación en el primer partido que disputó en la Copa de Asia que se celebra en Australia, algo que causó un gran revuelo en el país asiático.

Varias voces tildaron de "traidoras en tiempos de guerra" a las deportistas, y enseguida se empezó a dudar de su seguridad si regresaban a Irán.

Last night I was able to tell five women from the Iranian Women’s Soccer team that they are welcome to stay in Australia, to be safe and have a home here. pic.twitter.com/2JQp9q9Z8W — Tony Burke (@Tony_Burke) March 9, 2026

Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramezani-Zadeh y Mona Hamoudi son las cinco jugadoras que han decidido agarrarse a este salvavidas que Australia les ofreció y no regresar a su país.

Las deportistas ya se vieron las caras con el ministro del Interior australiano, Tony Burke, que les mostró su predisposición y solidaridad. Las jugadoras dejaron la concentración del equipo en Gold Coast y ya han sido trasladadas a un lugar seguro.

Burke compartió incluso en sus redes sociales unas fotografías con las cinco jugadoras que han solicitado asilo en Australia: "Anoche pude decirles a cinco mujeres de la selección femenina de fútbol de Irán que son bienvenidas a quedarse en Australia, a estar seguras y a tener un hogar aquí", comentó el político.

Jugadoras bajo amenaza

Desde que se hicieron virales las imágenes de la selección femenina de Irán dejando de cantar el himno de su país, diferentes informaciones han apuntado a la represión que han sufrido sus jugadoras por parte de funcionarios iraníes que acompañaban a la expedición en Australia.

En la televisión estatal fueron tildadas de "traidoras en tiempos de guerra". El príncipe exiliado Reza Pahlavi aseguró a través de sus redes sociales que todos los miembros de la selección femenina de fútbol se encontraban bajo una gran presión y amenazas constantes por parte de la República Islámica.

Una pancarta en apoyo a la selección femenina de Irán. REUTERS

En medio del revuelo Donald Trump alzó la voz para pedir seguridad para estas jugadoras. El presidente de Estados Unidos solicitó a Australia que diera asilo a las futbolistas iraníes porque "probablemente fueran asesinadas" si regresaban a su país.

El país oceánico no tardó en tender la mano a las deportistas ante esta situación, y ahora al menos cinco jugadoras han decidido acogerse a este salvavidas para no volver a Irán.

Protestas en Australia

En Australia las jugadoras también han encontrado el apoyo por parte de la afición, especialmente del lado de los iraníes que viven en el país oceánico.

Varios grupos llegaron a detener el autobús de la selección con banderas iraníes y al grito de "save our girls", salvemos a nuestras chicas. Algunos activistas incluso se tumbaron delante del vehículo para detener la marcha, y se pudo ver a algunas jugadoras haciendo gestos desde dentro del bus.

El once inicial de la selección femenina de Irán en uno de los partidos. REUTERS

Con al menos cinco jugadoras que no regresarán a Irán, desde las autoridades del fútbol iraní afirman que la vuelta de la expedición a su país se ha retrasado por la cancelación de vuelos, fruto de la guerra que estalló hace ya prácticamente dos semanas y que ha complicado el tráfico aéreo en toda la zona.