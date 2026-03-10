La casa de Pep Guardiola en un edificio de lujo en Mánchester: un piso con diseño minimalista y servicios de hotel 5 estrellas

Pep Guardiola ha convertido su casa de Mánchester en una prolongación de su manera de entender el fútbol: precisión, orden y obsesión por el detalle, pero sin barroquismos innecesarios.

En lugar de mudarse a una mansión en Cheshire, como tantos técnicos y futbolistas de la Premier, el entrenador del Manchester City eligió integrarse en el corazón urbano de la ciudad, en un edificio de lujo con servicios de hotel 5 estrellas donde vive en un apartamento valorado en torno a los 3 millones de euros.

Su vivienda está en CitySuites, un complejo de 16 plantas junto a Deansgate y el río Irwell, con 237 apartamentos pensados tanto para estancias cortas como para residentes fijos.

Guardiola ocupa uno de los pisos más exclusivos, que combina privacidad con la comodidad de tener todos los servicios a mano. La ubicación resume bien su apuesta: a pie de centro, rodeado de oficinas, restaurantes y tiendas, y a unos minutos en coche del Etihad Campus, su auténtico lugar de trabajo.

Por dentro, el piso responde a un patrón estético que podría firmar un interiorista escandinavo. Los espacios se articulan en torno a un gran salón-comedor con cocina abierta, electrodomésticos integrados y líneas rectas, sin recargar paredes ni muebles.

La paleta de colores es sobria, con predominio de blancos, grises y tonos madera, y la luz entra a raudales por ventanales de suelo a techo que enmarcan el skyline de Mánchester, con la catedral, las grúas y los nuevos rascacielos como telón de fondo.

Los dos dormitorios, amplios y con camas king size, completan un programa más propio de un ejecutivo cosmopolita que de un entrenador encerrado en una burbuja suburbana.

Haaland, con Pep Guardiola tras un partido del Manchester City Europa Press

La verdadera diferencia con un piso de alto nivel al uso está en las zonas comunes y los servicios asociados. CitySuites funciona como un aparthotel de lujo: los residentes tienen a su disposición una piscina cubierta de 18 metros, spa con jacuzzi y sauna, gimnasio abierto 24 horas y un lounge privado que actúa como extensión del salón de casa.

A eso se suma conserjería permanente, limpieza opcional, servicio de lavandería y plazas de garaje privadas en el propio edificio, lo que permite a Guardiola reducir al mínimo los trámites logísticos de su día a día.

No es un capricho menor: en la negociación de su fichaje, la cuestión de dónde vivir fue tan importante que algunos libros sobre su etapa en Inglaterra relatan que el acuerdo llegó a tensarse por la dificultad de encontrar una vivienda en el centro que se ajustara a sus exigencias.

Acostumbrado a residir en zonas neurálgicas en Barcelona o Múnich, el técnico insistió en mantener un estilo de vida urbano, con la ciudad a sus pies y la posibilidad de moverse a pie a restaurantes, cafés o a su propio proyecto gastronómico, Tast, situado también en el área de Deansgate.

Ese contraste con el perfil clásico de entrenador de la Premier -mansionazo, jardín y discreción en las afueras- se ha convertido en una parte más del relato alrededor de Guardiola.

Su piso minimalista, incrustado en un bloque de aparthotel con piscina y spa, encaja con la imagen de un técnico que rehúye lo superfluo, busca el control en cada detalle y prefiere sentirse un vecino más de la ciudad que el dueño de una fortaleza aislada. La casa, en su caso, explica casi tanto como la pizarra.