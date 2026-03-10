Almeyda (52), entrenador de fútbol, sobre sus inversiones: "He metido dinero en campos y no soy terrateniente"

Matías Almeyda no solo vive pendiente de los resultados del Sevilla FC; también se preocupa por cómo y dónde invierte el dinero que ha ganado en el fútbol.

En una entrevista con Infobae durante su etapa en Estados Unidos, el técnico argentino explicó que, desde hace años, ha apostado por el patrimonio rural como una de sus principales vías de inversión.

En ese contexto pronunció la frase que da sentido al titular de esta noticia: "He metido dinero en campos y no soy terrateniente".

En esa conversación, Almeyda dejó claro que sus inversiones no tienen que ver con la ostentación, sino con la seguridad.

El entrenador detalló que decidió comprar campos como una forma de proteger sus ahorros frente a la inestabilidad económica, y subrayó que no se ve como un gran terrateniente, sino como alguien que busca un respaldo patrimonial para el día en que ya no esté en los banquillos.

Matías Almeyda, durante un partido con el Sevilla. EFE

El argentino también habló abiertamente de las dificultades de invertir en su país. Según explicó, la presión fiscal y la incertidumbre le llevaron a replantearse dónde podía colocar su dinero con más garantías.

En la entrevista se mencionó que, ante la subida de impuestos y la falta de estabilidad, muchos ahorradores se ven obligados a buscar alternativas fuera de Argentina, y él no ha sido una excepción.

"Cuando eres dueño de un lugar y tiene gente a la que le das trabajo, al mínimo detalle tienes tu juicio. Y me cansé de todo eso. Después estoy dentro del 23% o 24% que paga impuestos", dijo al respecto.

Almeyda aprovechó la charla para reflexionar sobre la relación entre los futbolistas y el dinero. Contó que, en el fútbol, el dinero llega rápido y muy pronto, pero no siempre viene acompañado de educación financiera.

Desde su experiencia, insistió en que muchos jugadores no están preparados para gestionar esos ingresos y acaban tomando decisiones impulsivas que luego pagan caras.

El técnico del Sevilla FC explicó que, en su caso, ha intentado hacer justo lo contrario: formarse, preguntar y rodearse de gente que entienda de números.

Se toma tiempo para analizar cada inversión, que busca diversificar y que prefiere activos tangibles, como la tierra, antes que cualquier capricho pasajero.

Su historia personal también pesa en esa manera de entender el dinero. Almeyda recordó que viene de una familia trabajadora y que creció viendo de cerca las dificultades económicas.

Esa experiencia, según relató, le marcó para siempre y le empujó a pensar en el largo plazo, a valorar el esfuerzo y a no dar por hecho que el fútbol lo arregla todo.