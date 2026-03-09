La venganza de Xavi contra Laporta antes de las elecciones: "Me dijo que no quería a Messi porque le iba a hacer la guerra"

Xavi Hernández y Joan Laporta, en la presentación del primero como entrenador del Barça en 2021 Europa Press

Xavi Hernández ha aprovechado la campaña electoral del Barça para ajustar cuentas con Joan Laporta y señalarle directamente como responsable del fracaso del regreso de Leo Messi al club en 2023.

Sus palabras, en una entrevista con La Vanguardia tras año y medio de silencio, agitan de lleno una carrera hacia las urnas planteada como plebiscito sobre el modelo de poder del actual presidente.

A una semana de las elecciones, el excapitán y extécnico azulgrana se reivindica como testigo privilegiado de ese ciclo y asegura que ya no tiene nada que perder: "Ahora sólo quiero contar la verdad".

En su relato, sitúa el punto de ruptura en el verano en que el club intentó recomponer la historia con Messi: sostiene que el argentino "estaba fichado" desde enero de 2023, con "luz verde de LaLiga" y conversaciones avanzadas con el propio jugador tras proclamarse campeón del mundo.

Asegura que Laporta llegó a negociar el contrato con Jorge Messi y que el plan pasaba por un último baile del '10' en el nuevo Camp Nou, pero que todo se vino abajo cuando el presidente dio marcha atrás.

El momento clave, según Xavi, es una conversación privada con Laporta en la que, siempre en su versión, el presidente le confiesa sus temores a compartir foco con Messi. "Me dijo textualmente que si volvía Messi le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir", desvela el exentrenador.

De hecho, remacha la acusación con otra sentencia demoledora: "Messi no vino al Barça porque Laporta no quiso. Es mentira que su padre pidiera más o que LaLiga no quisiera".

Laporta y Messi, tras la conquista de la Copa del Rey 2021 EFE

En clave personal, Xavi admite que todo el episodio dañó gravemente su relación con el argentino. Explica que, cuando Laporta frenó la operación, Leo dejó de responder a sus llamadas y llegó a pensar que él formaba parte del "entramado" que había frustrado el fichaje.

Con el tiempo, asegura, ambos han recompuesto el vínculo y hoy vuelven a hablar con normalidad, aunque se resiste a revelar qué opina el rosarino del actual proceso electoral: "Hablamos de las elecciones, pero son conversaciones privadas. Prefiero no decir nada, pero imagino que sabéis lo que piensa, ¿no?".

El ataque no se limita a la figura del presidente. Xavi señala al entorno más cercano de Laporta, en especial a Alejandro Echevarría, al que define como el verdadero hombre fuerte del club y al que acusa de haber liderado su destitución.

El culpable de su salida

Relata reuniones en las que Echevarría cuestiona abiertamente a su staff, la preparación física y la planificación deportiva, y denuncia que desde esa órbita se impulsó una "campaña mediática" en su contra y se trasladó al vestuario la idea de que él quería vender a pesos pesados como Sergi Roberto, Araújo, Pedri o Raphinha.

"No podemos depender de gente que no es noble", resume, al asegurar que nunca presentó una lista de diez bajas como se filtró desde el club.

En paralelo, Xavi se declara definitivamente desvinculado del Barça institucional y deportivo, aunque su palabra irrumpe de lleno en la batalla por el poder. "No voy a volver nunca más al Barça. Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador", afirma.

Insiste, eso sí, en que el club necesita "un cambio de arriba a abajo" y en que su intención no es hablar desde el rencor, sino advertir a los socios de que "el Barça no funciona bien".

Sus dardos reavivan el debate sobre el liderazgo presidencialista de Laporta justo cuando el principal rival, Víctor Font, intenta convertir las elecciones en un referéndum entre ese modelo y una estructura más coral.

La entrevista deja también pinceladas de autocrítica, pero siempre subordinadas a la idea de que la cúpula frenó el proyecto que había empezado a construir.

Xavi Hernández y Deco, de fondo, escuchando una charla de Laporta en el vestuario Europa Press

Xavi admite que su nivel de exigencia "fue de más a menos" y se reprocha no haber dimitido cuando vio marcharse a ejecutivos como Jordi Cruyff o Mateu Alemany, pero subraya que la actual generación de jóvenes -Lamine Yamal, Pedri, Balde, Cubarsí o Fermín- representa la mejor herencia de su mandato.

Mientras la campaña acelera, su relato se convierte en munición política: de fondo, la pregunta para el socio es si la "guerra" que Laporta quiso evitar con Messi no ha terminado estallando, por otro lado, en plena cita con las urnas.