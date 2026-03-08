Puñetazo, agarrón de la cabeza y patada al aire: la bochornosa agresión a un árbitro en el fútbol asturiano

La agresión a un árbitro en el fútbol asturiano.

La violencia ha vuelto a salpicar al fútbol español este fin de semana. Una lamentable agresión a un árbitro del fútbol base asturiano retrató de nuevo el grave problema que sigue teniendo el deporte.

Todo sucedió en un partido de la Tercera División Asturiana, el último escalón del fútbol federado en el Principado. En el partido entre el Llanera B y el San Luis correspondiente a la jornada 22, un jugador del conjunto visitante se ensañó con el colegiado principal José Antonio Berdasco González.

El árbitro señaló penalti del defensor del San Luis, y eso no sentó nada bien en el protagonista de la acción. Nada más pitar la pena máxima, José Guillermo Álvarez se dirigió hacia el trencilla en actitud desafiante y desató toda su furia.

❌❌❌ Una de esas imágenes que NUNCA nos gustan ver.



Sucedió en el Llanera B - San Luis de esta mañana, resultando el árbitro agredido inmediatamente después de señalar un penalti a favor del equipo local.

Tal y como se puede ver en las imágenes, primero le propinó un puñetazo o manotazo al árbitro, y acto seguido le agarró de la cabeza. El colegiado, que se defendió como pudo de esta agresión, terminó cayendo al suelo.

Una vez que el árbitro estaba tendido sobre el césped, el jugador del San Luis intentó propinarle una patada que podría haber tenido unas graves consecuencias. Por suerte, no contactó con su objetivo y la patada al aire no pasó a mayores.

Preocupación por el árbitro

El autor de la agresión, consciente de la temeridad que acababa de cometer, se marchó inmediatamente en dirección a los vestuarios sin querer saber nada más mientras que el árbitro se dolía en el suelo tras la agresión.

El resto de futbolistas mostraron su preocupación por el colegiado. Los jugadores del San Luis trataron de retener la actitud agresiva de su compañero, mientras que otros futbolistas acudieron en auxilio del trencilla para saber cómo se encontraba.

"Lamentable lo sucedido en nuestro partido hoy contra el San Luis", escribió la UD Llanera en sus perfiles oficiales de redes sociales.

El encuentro pudo terminar y lo hizo con la victoria por 4-2 de la UD Llanera B ante el San Luis. El penalti señalado en el tramo final del partido terminó en el gol que por entonces suponía el 3-2, y los locales terminaron por decantar el partido en el 90'.

El San Luis no lo condena

Durante la tarde del domingo el CD San Luis emitió un comunicado en el que, sorprendentemente, no condenó la agresión de su jugador.

"Queremos manifestar nuestro profundo descontento con la actuación arbitral, dado que desde el club consideramos que los colegiados realizaron, a nuestro parecer, una actuación torticera y descaradamente favorable hacia el conjunto local", aseguró el San Luis.

ℹ️ Comunicado oficial del CD San Luis sobre lo acontecido.



«Desde el Club Deportivo San Luis NO condenamos la agresión al árbitro».

"No condenamos la agresión al árbitro por parte de nuestro jugador nº. 4 dado que creemos que las decisiones arbitrales que hemos sufrido durante el encuentro de hoy propician este tipo de comportamientos", prosiguió el San Luis.

"Apoyamos a nuestro jugador, el cual es una pieza fundamental del club, y por ende no será apartado del mismo", concluyó el club asturiano.