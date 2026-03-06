Messi visita a Trump en mitad de la guerra de EEUU e Irán y desata las críticas: "No puede ser capitán de Argentina"

Lionel Messi visitó por primera vez la Casa Blanca, en un acto que tuvo su equipo, el Inter de Miami, por haber salido campeón de la MLS. El conjunto estadounidense regaló a Donald Trump una camiseta con el dorsal 47 a la espalda.

El encuentro se produjo en el 'East Room', un salón que cuenta con una capacidad para 200 personas y donde ya se han acogido a varios equipos después de que salieran campeones. Actos que se han repetido de manera continuada durante el mandato de Trump.

El Presidente se mostró muy contento con la presencia del argentino y, confesó que: "Uno de mis hijos es un gran fan tuyo, creo que quiere conocerte". Además, mientras bromeaba, comparó al argentino con Pelé : "¿Quién es mejor de los dos?".

Trump aprovechó para hablar de todos los conflictos en los que está presente Estados Unidos. Los problemas llegaron después del acto, las redes sociales se incendiaron por culpa del momento que se está viviendo entre Irán y EEUU y, por la imagen social que tiene el presidente de Estados Unidos.

Críticas desde Argentina

Las críticas llegaron sobre todo de Argentina. Algunos ciudadanos no han olvidado lo ocurrido después de ganar el Mundial de Catar y se han mostrado muy duros con su capitán en las redes sociales.

Y es que en 2022, cuando Argentina ganó el Mundial, Messi no asistió a la Casa Rosada para encontrarse con el entonces presidente Alberto Fernández, todo ello para no juntarse con temas polémicos que puedan enturbiar su carrera.

Messi andando con Trump REUTERS

"Messi no fue a la Casa Rosada con la Copa del Mundo, pero sí fue a ver a Trump y le regaló una pelota". De esta manera se quejó un seguidor del argentino en X. Y no ha sido el único, las redes se han incendiado con este tipo de quejas.

Algunos usuarios consideran que el acto debe tener consecuencias y no puede quedar impune, llegando a provocar un cambio en la capitanía de la selección argentina.

CON MUCHA TRISTEZA, COMO HINCHA DE RIVER Y DE LA SELECCIÓN ARGENTINA, DIGO QUE MESSI NO PUEDE SER MAS CAPITÁN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE FÚTBOL.

LE FUE A LLEVAR EL TROFEO A TRUMP Y LE DIO LA MANO, A QUIEN ES PEDOFILO Y ACABA DE MASACRAR NIÑAS IRANIES EN SU ESCUELA.

NUNCA MÁS. — Ibero Augusto (@augustoibero) March 5, 2026

Además, la figura de Trump es muy criticada, como expone otra usuaria en las redes: "No hay drama en juntarse con un pedófilo pero trazamos la línea en ir a la Casa Rosada".

Messi se ha querido apartar durante toda su carrera de este tipo de polémicas, pero en este caso, no ha podido esquivarlas. Para algunas personas, este acto, pese a ser protocolario, dejará una mancha en el legado del argentino.