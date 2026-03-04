Ni la de Madrid, ni la de Arabia: Cristiano Ronaldo vende una de sus mansiones por 35 millones de euros sin haber vivido en ella

Cristiano Ronaldo ha decidido deshacerse de la que estaba llamada a ser su gran casa de retiro en Portugal sin haber llegado a estrenarla.

El futbolista ha puesto en venta su mansión de Cascais, en la exclusiva zona de Quinta da Marinha, por unos 35 millones de euros, una cifra que la sitúa entre las viviendas más caras del país y que refleja la dimensión de su patrimonio inmobiliario.

La operación afecta a un proyecto muy especial dentro de su imperio de ladrillo. Ronaldo compró la parcela en 2020 con la idea de construir allí la residencia donde viviría con su familia una vez dejara el fútbol de élite.

El presupuesto inicial rondaba los 19,7 millones de euros, pero el coste final se fue disparando durante la obra hasta alcanzar los 35 millones, el mismo importe que ahora se pide por la propiedad.

El resultado es una mansión de alrededor de 12.000 metros cuadrados de terreno, con ocho dormitorios y múltiples espacios de ocio, pensada para funcionar como un pequeño complejo privado.

La casa, sin embargo, nunca ha llegado a ser hogar. Diversos medios portugueses coinciden en que ni Cristiano ni Georgina Rodríguez han pasado una sola temporada viviendo allí. Las obras terminaron hace apenas unos meses y, casi de inmediato, el inmueble se colocó en el mercado de lujo.

Para una estrella acostumbrada a cambiar de casa según sus contratos deportivos, el giro no llamaría la atención si no fuera porque se trata del proyecto al que llevaba años vinculando su vida después del fútbol.

Cristiano Ronaldo, en una concentración de Portugal Europa Press

El motivo de ese volantazo no tiene que ver con la calidad de la vivienda, sino con algo más intangible: la privacidad. Aunque la mansión se levanta en una de las urbanizaciones más exclusivas de Portugal, el entorno no garantiza el aislamiento total que la familia buscaba.

Parte de la finca es visible desde zonas cercanas, incluidos tramos del campo de golf y áreas del complejo hotelero de los alrededores, lo que, según estas informaciones, ha generado preocupación en el entorno del jugador.

Ronaldo habría intentado reforzar ese 'escudo' de intimidad comprando terrenos colindantes, pero se encontró con la negativa de otros propietarios.

Al no poder ampliar el perímetro para blindar completamente la finca, la decisión fue ponerla en venta y asumir que ese retiro soñado no encajaba con las exigencias de seguridad y discreción que maneja una figura de su dimensión mediática.

La marcha atrás en Cascais no deja a Cristiano sin opciones residenciales. El delantero del Al Nassr mantiene propiedades de alto nivel en Madeira, Lisboa, Madrid, Marbella o Dubái, además de sus actuales residencias ligadas a su etapa en Arabia Saudí y a proyectos en el mar Rojo.

La mansión de Quinta da Marinha pasa así de ser el símbolo de su retiro portugués a convertirse en un activo más dentro de una cartera inmobiliaria global.

La venta de una casa de 35 millones sin haberse siquiera estrenado resume bien el momento vital y económico de Cristiano Ronaldo.

Para uno de los deportistas mejor pagados del planeta, una de las viviendas más caras de Portugal puede pasar de sueño a excedente si no ofrece el nivel de privacidad y control que exige su día a día.