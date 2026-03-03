Confirmado por el Real Madrid: Rodrygo se rompe el ligamento cruzado y se despide de la temporada y del Mundial

Rodrygo, con preocupación tras el final del partido entre el Real Madrid y el Getafe EFE

Rodrygo Goes se ha roto el ligamento cruzado. El delantero se ha sometido a unas pruebas médicas que han confirmado los peores temores tanto para el jugador -que también se perderá el Mundial- como para el Real Madrid.

El brasileño, que había entrado al partido contra el Getafe en el 55, 'se rompió' apenas once minutos después y aun así terminó el encuentro. "Hoy a nuestro jugador se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", ha comunicado el club blanco.

La rodilla de Rodrygo, en su intento de regatear a Adrián Liso, quedó enganchada y fue ahí donde se produjo la grave lesión. Pese a que los gestos de dolor fueron más que evidentes, acabó el partido.

Parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 3, 2026

De esta manera, se acaba la temporada para Rodrygo. Arbeloa pierde a un jugador importante en su plantilla, mientras que Ancelotti no podrá contar en el brasileño en la cita mundialista.

El '11' del Real Madrid reaparecía ante el Getafe tras casi un mes fuera de los terrenos de juego por una tendinitis. Entró en el minuto 54 y no pudo acabar con el muro del Getafe. Al final del encuentro acabó llevándose la mano a la rodilla derecha, que es donde empezó a sentir las molestias.

Confirmada la grave lesión de rodilla, el club blanco se queda con Vinicius y Gonzalo como únicos delanteros de la plantilla para Vigo, ya que Mbappé también está lesionado y Mastantuono está sancionado tras la roja vista en los minutos finales.

Esta es la primera lesión grave de Rodrygo en su carrera deportiva, puesto que estará entre ocho y diez meses de baja, mientras que el máximo tiempo que había estado en el dique seco era de un mes.

Es la segunda lesión que sufre esta temporada, aunque de otra dimensión. Hace un mes, se le diagnosticó una tendinosis en el isquio de la pierna derecha. Se perdió tres partidos... que fueron cinco, con su sanción en Champions.

Una caída de Rodrygo frente a un jugador del Getafe durante el partido de este lunes Reuters

Aquella diagnosis fue el 6 de febrero, aunque el asunto realmente venía de atrás. Porque la realidad es Rodrygo salió tocado de Arabia. De la Supercopa. Terminó las semifinales con una fuerte sobrecarga en el isquio y jugó la final sin estar al 100%.

Paró cuatro partidos −Albatece, Mónaco, Levante y Villarreal; los cuatro primeros con Arbeloa−, jugó dos incómodo −Benfica y Rayo Vallecano− y entonces, asumió que debía reposar del todo

