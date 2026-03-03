El mensaje oculto de Ramos tras ver en el Bernabéu la derrota ante el Getafe: "El papel del líder no es decir a la gente qué hacer"

El Real Madrid perdió este lunes 0-1 ante el Getafe. Encuentro que deja a los blancos a cuatro puntos del FC Barcelona. Aunque la distancia no es insalvable, las sensaciones que ha dejado el equipo blanco son muy malas.

En concreto ha dejado muy marcada la figura de Arbeloa, que no está consiguiendo una regularidad en los resultados y muchos madridistas están perdiendo la paciencia. También, han quedado señalados muchos jugadores que no han respondido a lo que se esperaba de ellos y están rindiendo a un nivel por debajo de sus posibilidades.

Cuando la situación es mala, como la que hay actualmente, se necesita a líderes que tiren del carro y que consigan cambiar la actitud de sus compañeros. Una de estas figuras fue Sergio Ramos, un claro ejemplo de cómo ejercer la figura de capitán en el Madrid.

El capitán estuvo presente en el Bernabéu y pudo ver en directo la derrota de su ex equipo. Nada más acabar el partido, el andaluz subió una publicación en su Instagram en lo que parece ser una indirecta a algún miembro de la plantilla.

"El papel de un líder no es decir a la gente lo que tiene que hacer. Es el de influir, inspirar, transmitir, contagiar, ilusionar, motivar, es el de ayudar". Este fue el mensaje que subió a través de un vídeo de Victor Kuppers en una charla.

Sergio Ramos, en el palco del Santiago Bernabéu Redes sociales

Los cuatro capitanes del Madrid este año son: Carvajal, Fede Valverde, Vinicius y Courtois. Todos ellos cuentan con la experiencia necesaria y los galones para liderar al equipo y conseguir revertir la situación.

El siguiente partido es en Balaídos contra el Celta de Vigo, que ya sabe lo que es ganar al Madrid esta temporada, cuando se impuso en el Bernabéu en la jornada 15 de La Liga.

Los de Vigo llegan con buenas sensaciones tras haberse clasificado a los octavos de la Europa League y con el sueño de volver a jugar una competición europea.

Y en liga van sextos con 40 puntos, a tan solo tres puntos del quinto pero a once de los puestos Champions, por lo que tienen la obligación de ganar si quieren seguir con opciones de jugarla.