Ni Menorca, ni Marbella: el destino preferido de Courtois en España para sus vacaciones por 16.000 euros al día

Courtois, durante el calentamiento contra el Atlético de Madrid. REUTERS

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, ha convertido Ibiza en su gran refugio de lujo y desconexión en España, un destino que repite cada verano y donde no escatima en gastos.

El internacional belga elige las aguas cristalinas de las Pitiusas para disfrutar de unos días de descanso junto a su esposa Mishel Gerzig y su círculo más cercano, lejos de la presión de la competición y de los focos del Bernabéu.

En los últimos veranos se ha visto al guardameta navegando por Ibiza y Formentera a bordo de un espectacular superyate Mangusta 108 llamado "Belisa", una auténtica mansión flotante diseñada para el placer y la relajación.

Este modelo de embarcación, con capacidad para 12 personas y cinco cabinas, está pensado para ofrecer el máximo confort, con amplias zonas exteriores para tomar el sol, salón interior con televisión, aire acondicionado, wifi y todo tipo de juguetes acuáticos.

El dato que más llama la atención a los aficionados es el precio de este capricho náutico: el alquiler del Mangusta 108 Belisa ronda los 16.000 euros al día.

Courtois y Mishel han sido fotografiados a bordo de este superyate disfrutando del mar balear, compartiendo momentos de complicidad y relax, confirmando que Ibiza es su destino preferido cuando buscan unas vacaciones de lujo en España.

La pareja aprovecha sus días de descanso en las islas Baleares para desconectar al máximo: baños en alta mar, sesiones de sol en cubierta y rutas en barco por algunos de los rincones más exclusivos de Ibiza y Formentera.

Mishel Gerzig, modelo e influencer con cientos de miles de seguidores en redes sociales, ha compartido en varias ocasiones imágenes de estas escapadas, mostrando el ambiente distendido y familiar que se vive a bordo tras un año cargado de compromisos deportivos.

Ibiza se ha consolidado así como el gran oasis mediterráneo de Courtois dentro de España, al nivel de otros destinos de lujo que frecuentan las estrellas del fútbol y del cine.

De hecho, el mismo yate Mangusta 108 Belisa ha sido utilizado también por famosos como Leonardo DiCaprio para recorrer Ibiza y Formentera, lo que da una idea del nivel de exclusividad del barco que elige el portero blanco. No es solo un medio de transporte, sino un símbolo del estilo de vida premium que ofrecen las Baleares a las grandes fortunas durante el verano.

Estas vacaciones en yate encajan con la tendencia de muchos futbolistas de élite que buscan privacidad y confort en lugares como Ibiza, donde pueden moverse entre calas y fondeaderos lejos de la multitud.

En el caso de Courtois, las imágenes difundidas en sus vacaciones muestran a un jugador relajado, sonriente y muy pendiente de su familia.

Para el guardameta, el verano balear se ha convertido en el momento perfecto para recargar pilas antes de una nueva temporada exigente con el Real Madrid.

Cada vez que el portero regresa a la isla, las fotografías a bordo del Mangusta 108 Belisa vuelven a copar titulares, consolidando a Ibiza como su destino preferido y más reconocible dentro del mapa vacacional español.