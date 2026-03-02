Rüdiger-Alaba, un año después: la recuperación fallida de la pareja veterana del Real Madrid en el naufragio ante el Getafe

Real Madrid

Getafe

Arbeloa anunció la alineación del partido 'clandestino' de los lunes y en ella aparecían David Alaba y Antonio Rüdiger. Eran los elegidos para proteger el eje de la zaga, una dupla que suena -o sonaba- bien pero que llevaba un año completo sin repetirse en el Real Madrid.

Había que remontarse hasta el 1 de marzo de 2025 para encontrar esta pareja de centrales que tantas cosas buenas le ha dado al conjunto blanco. Aquel día el Real Madrid jugó en el Benito Villamarín... y la experiencia no fue precisamente positiva.

Los de Ancelotti perdieron por 2-1 y empezaron a ceder terreno con el FC Barcelona. Un año después, cosas del destino o no, con la misma dupla en la zaga el Real Madrid volvió a pinchar, esta vez ante el Getafe, para complicarse la vida en La Liga.

Rüdiger le protesta al colegiado. EFE

Un año de ausencia

Trent a la derecha, Carreras a la izquierda, y Rüdiger con Alaba en el eje de la zaga. El Real Madrid tenía sobre el papel un partido no demasiado complicado y Arbeloa apostó por esta pareja de centrales inédita desde hacía un año.

En intensidad el Getafe pasó por encima a los blancos, especialmente en la primera parte, y eso lo pagaron los defensas. Ni Rüdiger ni Alaba firmaron el partido de sus vidas, se vieron en apuros ante una exigencia limitada del Getafe y terminaron siendo parte activa del gol que decantó el partido para los azulones.

No se esperaba un torrente de juego ofensivo por parte del 'Geta'. Quizás por eso vio Arbeloa el día idóneo para tratar de reverdecer viejos laureles y repartir confianza en una defensa con muchos palos a lo largo de la temporada.

SATRIANAZO EN EL BERNABÉU 🔵🔥



El @GetafeCF hace historia y conquista el estadio del Real Madrid... 19 AÑOS DESPUÉS ✨#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/sEJh8Wmv5d — DAZN España (@DAZN_ES) March 2, 2026

Sin embargo, las cosas nunca fueron bien. Rüdiger fue protagonista de una polémica acción con Rico que bien pudo haber terminado en la expulsión del germano.

Antonio, siempre fuerte en cada acción y al límite del reglamento, golpeó con su rodilla a Rico en la cara cuando el jugador del Getafe estaba cayéndose al suelo desequilibrado. Dos impactos, a cada cual más duro, que le hicieron mucho daño al visitante y le dejaron un buen rato tendido sobre el terreno de juego.

El gol, un retrato

La falta de confianza del Real Madrid esta temporada la encarna más si cabe la defensa. Incluso Rüdiger parece uno de esos jugadores venidos a menos cuando el germano es un tipo con personalidad que no se arruga nunca.

Él salió en la foto del gol del Getafe, del golazo de los de Bordalás. Rüdiger no estuvo acertado a la hora de imprimirle fuerza a un despeje de cabeza. En lugar de mandar el peligro hacia un costado, devolvió el esférico hacia la frontal del área, y ahí los azulones sacaron petróleo.

Arambarri aprovechó el regalo para tocar de cabeza, y por allí apareció Satriano para, sin dejar caer el cuero, conectar una volea espectacular que se coló por la escuadra y que no pudo interceptar Courtois.

Rüdiger, eso sí, se vio más exigido aún por el mal partido de Arnold en el lateral derecho, y en más de una ocasión tuvo que acudir al rescate de esa zona si el inglés no estaba acertado.

Alaba, sustituido

Para Alaba no fue mejor la historia en este reencuentro. Tanto fue así, que desde la grada del Bernabéu se pudieron escuchar tímidos silbidos dirigidos hacia él a lo largo del partido.

De nuevo entre lesiones y falta de continuidad, su participación en el equipo sigue siendo 'guadianesca'. Eso se nota incluso en partidos ante rivales de la zona baja de la clasificación en Primera División.

Alaba, en el partido ante el Getafe. EFE

Alaba sufrió en algunos cortes, se le vio lento y no se atisbó ni el más mínimo resquicio de esa buena salida de balón que se le presuponía al austriaco.

Tan lejos de su mejor versión, incluso fue sustituido por Huijsen en el inicio de la segunda parte cuando el Real Madrid tenía que apretar en busca de un empate que nunca llegó.