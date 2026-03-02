Ni Copacabana, ni Ipanema: el barrio de Río de Janeiro favorito de Vinicius para sus vacaciones de lujo

Vinicius Junior tiene claro cuál es su refugio perfecto cuando el calendario del Real Madrid se lo permite: no son las archiconocidas playas de Copacabana ni Ipanema, sino Barra da Tijuca, un barrio residencial de lujo en Río de Janeiro donde desconecta del ruido mediático.

Cada vez que tiene vacaciones, Vinicius vuela a Brasil y pone rumbo directo a Río de Janeiro, donde le espera Barra da Tijuca, su lugar favorito en el mundo.

No es un destino improvisado ni reciente: allí está su casa y allí ha vivido desde que era muy joven, antes incluso de dar el salto definitivo a Europa.

Vinicius celebra un gol contra la Real Sociedad. REUTERS

Cuando todavía era jugador de Fluminense, este barrio ya era su lugar de residencia y su centro de operaciones, algo que explica el vínculo especial que mantiene con la zona.

El internacional brasileño aprovecha cada parón para alejarse del foco que le rodea en Madrid -críticas, debates sobre su rendimiento o incluso su renovación- y buscar en Barra da Tijuca esa combinación de privacidad, lujo y playa que no encuentra en ningún otro sitio.

La Miami carioca

Barra da Tijuca es uno de los barrios más exclusivos de Río de Janeiro, una zona eminentemente residencial, llena de grandes urbanizaciones privadas y condominios de alto nivel donde la seguridad y la discreción son fundamentales.

La propia zona se ha ganado el apodo de 'Miami carioca', un sobrenombre que ya deja clara la imagen de rascacielos modernos, infraestructuras recientes y un estilo de vida asociado al lujo.

El paisaje mezcla edificios de alto standing con amplias avenidas, parques, zonas verdes y complejos cerrados que atraen tanto a empresarios como a deportistas de élite.

Para un futbolista como Vinicius, acostumbrado a vivir bajo la lupa en Europa, este entorno le permite moverse con más tranquilidad, entrenar por su cuenta, disfrutar del ocio con amigos y familia y, al mismo tiempo, mantener un cierto anonimato dentro de un área acostumbrada a convivir con celebridades.

15 kilómetros de arena fina

Si algo define a Barra da Tijuca es su impresionante frente costero: una playa de unos 15 kilómetros de arena fina, la más extensa de todo el estado de Río de Janeiro. No se trata de una cala pequeña ni de un tramo urbano saturado; es una enorme línea de costa que combina tramos más concurridos con otros casi salvajes, protegidos ambientalmente.

Esta amplitud permite a Vinicius disfrutar de paseos casi interminables, largas jornadas de sol y actividades acuáticas sin la aglomeración típica de otras playas más turísticas.

El viento suele soplar con fuerza en la zona, generando olas potentes que la convierten en un pequeño paraíso para los amantes del surf y otros deportes náuticos.

Ese ambiente deportivo encaja a la perfección con la rutina de un futbolista que, incluso en vacaciones, no se permite desconectar del todo del ejercicio físico y del trabajo específico. Entre la playa, los gimnasios privados de las urbanizaciones y las zonas verdes, Barra da Tijuca ofrece a Vinicius un escenario ideal para alternar descanso y preparación física.

Legado olímpico

Barra da Tijuca no solo es sinónimo de playa y lujo; también es uno de los epicentros deportivos de Río desde los Juegos Olímpicos de 2016. En este barrio se instaló tanto el Parque Olímpico como la Villa Olímpica, lo que lo colocó en el mapa mundial y aceleró su desarrollo urbano.

La construcción de estas sedes trajo consigo una mejora importante de las comunicaciones, incluida la extensión de la red de metro desde el centro de la ciudad hasta esta zona de la periferia carioca.

Para Vinicius y otros deportistas brasileños, ese legado olímpico se traduce en más instalaciones, más infraestructuras y un entorno muy familiar para la élite del deporte.

La combinación de complejos deportivos, playas ideales para la práctica de actividades acuáticas y residenciales de lujo ha terminado de consolidar Barra da Tijuca como uno de los grandes polos deportivos y de ocio de Río, y en consecuencia, como el refugio perfecto para las vacaciones de lujo del delantero del Real Madrid.